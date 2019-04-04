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Календарь магнитных бурь на апрель
В апреле солнечная активность будет не очень интенсивной, поэтому магнитных бурь будет не так много, как в прошлом месяце.
Согласно прогнозу, 12 апреля ожидается сильное магнитное возбуждение близкое по силе к магнитной буре первого уровня. 1, 7, 18 и 20 апреля будут незначительные колебания, пишет 24 Здоровье.
Отмечается, что прогноз составлен только до 29 апреля.
Во время мощных солнечных вспышек происходит огромный выброс положительно заряженных частиц, которые распространяются по всему космическому пространству. Они могут достигать Земли.
Метеочувствительным людям в эти дни помогут физические нагрузки. Также нужно тщательно следить за питанием, не есть тяжелую пищу, пить больше воды и принимать контрастный душ.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, апрель, магнитная буря
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