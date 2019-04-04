Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться

04.04.2019 09:00

Мысли о кофе достаточно для бодрости.



Ученые установили, что мысли о кофе достаточно, чтобы мозг взбодрился. Участники исследования, подвергшиеся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Cотрудники Университета Торонто установили, что одного взгляда или мысли о кофе может быть достаточно, чтобы мозг взбодрился.



«Кофе считается одним из самых популярных напитков, о его физическом воздействии известно уже довольно много. Намного меньше известно о его психологическом значении. Другими словами, как даже видимые образы, напоминающие о нем, могут повлиять на то, как мы думаем», - говорит соавтор исследования Сэм Маглио.



Ученые рассмотрели психологический эффект, называемый «фиксирование установки», или прайминг. По их словам, за счет прайминга воздействие даже тонких, почти незаметных сигналов или стимулов может изменить наше восприятие окружающего мира, наши мысли и поведение.



Cотрудники Университета Торонто провели четыре отдельных исследования, работая с различными участниками - представителями западной и восточной культур.



В ходе работы они обнаружили, что участники, подвергшиеся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах. «Люди, которые испытывают физиологическое возбуждение - опять же, в этом случае в результате прайминга, а не из-за употребления самого кофе, - видят мир в более конкретных, подробных выражениях.



Это имеет ряд последствий для того, как люди обрабатывают информацию и принимают решения», - говорит Маглио. Этот эффект был относительно сильным у представителей западной культуры, но не столь выраженным у участников, выросших на Востоке.



Специалисты считают, что это связано с различиями в восприятии кофе между двумя культурными группами.



По их словам, в Северной Америке, к примеру, существует образ делового бизнесмена, спешащего на важную встречу с тройным эспрессо в руках, но в других культурах подобного нет.