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Эффективное средство от клещей
У теплых летних и весенних деньков есть только один минус — противные насекомые и паучки, которые так и жаждут пробежаться по тебе или укусить. Особую опасность представляют клещи. Если ты любишь активный отдых и проводишь много времени на свежем воздухе или по выходным выезжаешь на пикник с семьей, то есть вероятность вернуться с этими гадами на своем теле.
Для того чтобы отдых приносил только радость и тебе не приходилось думать о потенциальной опасности укуса клеща, мы расскажем тебе об одной хитрости. И как ты уже можешь догадаться, предотвратить эту проблему очень легко.
Эффективное средство от клещей
Всё, что тебе нужно иметь, — обычный валик для чистки одежды и эфирное масло.
Добавь на валик совсем немного эфирного масла. Только делай это равномерно и аккуратно, чтобы затем не наставить пятен на одежде.
Перед тем как идти гулять в парк или ехать на природу, пройдись валиком несколько раз по вещам, которые ты будешь надевать.
Только учти, что подойдет не каждое эфирное масло. Мы представляем твоему вниманию 5 самых эффективных масел для борьбы с клещами.
ПОДХОДЯЩИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Эвкалиптовое
Эвкалиптовое масло может быть использовано самостоятельно или в комбинации с маслом лимонника для отпугивания любых насекомых.
Лимонное
Эта масло считается особенно эффективным для борьбы с клещами, блохами и даже вшами.
Мятное
Это эфирное масло является токсичным для насекомых и представляет собой эффективный природный репеллент.
Лавандовое
Самое удивительное, что люди обожают аромат лаванды, но клещи его терпеть не могут. Более того, это относится также к мошкам и комарам.
Масло лимонника китайского
Оно обладает ярким цитрусовым ароматом и является натуральным средством для защиты от блох и клещей.
В этом методе борьбы с клещами есть еще один приятный бонус — он помогает отпугивать комаров и разных мошек. Из-за того, что ты наносишь эфирное масло на одежду при помощи валика, для тебя и окружающих это будет ненавязчивый аромат.
Также некоторые люди просто смешивают воду с эфирными маслами и наносят на тело как спрей. Но в жару контакт распаренного тела с маслом может привести к раздражению кожи.
Планируя ехать на природу, воспользуйся данной хитростью и отдыхай без надоедливых клещей
Источник Ха-Ха Дром
Теги: Донбасс, клещ, масло, борьба
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