Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Как узнать свою судьбу по линиям на руке?

06.04.2019 12:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как узнать свою судьбу по линиям на руке?

У каждого человека линии на ладони расположены в своем уникальном порядке. Помимо внешней эстетики они выполняют еще и другие функции. Благодаря ним можно очень точно узнать все тайны, которые готовит вам судьба в будущем.
Если вы не знаете, как вести себя в той или иной ситуации – обратитесь к хиромантии. Среди множества линий на руке есть несколько самых главных. Среди них: Путь Здоровья, Души и Жизни.
Путь Души не всегда отображается идентично на двух ладонях. Однако, именно его расположение поможет вам узнать массу всего интересного и непредсказуемого о вашем будущем. Существует несколько вариантов расположения данной линии.
Первый вариант
На правой руке линия Сердца ниже, чем на левой
Такое расположение линий присуще людям весьма активным и влюбчивым. Они постоянно в поиске каких-либо любовных приключений. Однако чаще всего их интуиция беспроигрышно подсказывает им, каким будет совместное будущее для них с тем или иным партнером.
Люди, обладающие подобным расположением линий на руках, не любят спорить и провоцировать конфликтные ситуации. Они достойно ведут себя даже в самых неоднозначных конфликтах. При этом их характер нельзя назвать спокойным.
Самое важное для них – счастливая семейная жизнь. Выбирают партнера для себя только по большой любви. В браке не прощают измен и не воспринимают вранья. Весьма принципиальны, чего ждут и от своего супруга или супруги. С такими людьми очень приятно общаться и дружить!
Второй вариант
На левой руке линия Сердца ниже, чем на правой
Отличительная черта мудрых и рациональных людей. Они всегда полагаются только на себя и в любом споре в первую очередь ищут рациональные доводы.
Люди с таким расположением линий быстро находят партнера, опираясь в основном на прагматичные помыслы. Для них не станут проблемой недостатки своей второй половинки. Они весьма снисходительно относятся к слабостям.
Если среди ваших друзей есть человек, с таким расположением линий, вам очень сильно повезло. Вы сможете положиться на него в любую минуту. В дружбе такие люди весьма честны и открыты, всегда приходят на помощь и поддерживают.
Личности с таким расположением линий терпеливы и спокойны. Во всех своих поступках они руководствуются логичностью, хорошо держат себя в руках и быстро находят выход из конфликтных ситуаций. Очень требовательны к себе! Часто из-за этого страдают депрессиями. Немного рассеяны. Данное качество прилично мешает им в ежедневной жизни, однако не доходит до абсурда.
Третий вариант
Расположение линии Сердца на одном уровне на обеих руках
Очень редкое сочетание линий. Его обладатели все воспринимают в штыки. Они располагают весьма тяжелым характером, из-за которого часто сами и страдают. Такие люди добрые и отходчивые, но вместе с тем весьма эмоциональные.
Окружающим достаточно сложно с обладателями такого расположения линий. Однако они ценят каждого своего близкого человека и делают все возможное, чтобы ему было с ними максимально комфортно.
Они весьма неоднозначны: несерьезные и вместе с тем мнительные, эрудированы и порой глуповаты… С ними легко общаться, но сложно спорить. С такими людьми очень комфортно как в дружеских, так и любовных отношениях. Если обладатель таких линий Сердца пустит вас в свою среду, будьте готовы, что он пожизненно будет подставлять вам свое плечо.
Всего одна линия поможет всецело узнать о человеке, которые является ее обладателем. Даже не будучи профессиональным хиромантом вы сможете проанализировать свои сильные и слабые стороны, о которых даже не догадывались. А что вам рассказала ваша линия Судьбы?

Источник Ха-Ха Дром



Теги: Донбасс, гадание, руки, линия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх