Как узнать свою судьбу по линиям на руке?

06.04.2019 12:41

У каждого человека линии на ладони расположены в своем уникальном порядке. Помимо внешней эстетики они выполняют еще и другие функции. Благодаря ним можно очень точно узнать все тайны, которые готовит вам судьба в будущем.

Если вы не знаете, как вести себя в той или иной ситуации – обратитесь к хиромантии. Среди множества линий на руке есть несколько самых главных. Среди них: Путь Здоровья, Души и Жизни.

Путь Души не всегда отображается идентично на двух ладонях. Однако, именно его расположение поможет вам узнать массу всего интересного и непредсказуемого о вашем будущем. Существует несколько вариантов расположения данной линии.

Первый вариант

На правой руке линия Сердца ниже, чем на левой

Такое расположение линий присуще людям весьма активным и влюбчивым. Они постоянно в поиске каких-либо любовных приключений. Однако чаще всего их интуиция беспроигрышно подсказывает им, каким будет совместное будущее для них с тем или иным партнером.

Люди, обладающие подобным расположением линий на руках, не любят спорить и провоцировать конфликтные ситуации. Они достойно ведут себя даже в самых неоднозначных конфликтах. При этом их характер нельзя назвать спокойным.

Самое важное для них – счастливая семейная жизнь. Выбирают партнера для себя только по большой любви. В браке не прощают измен и не воспринимают вранья. Весьма принципиальны, чего ждут и от своего супруга или супруги. С такими людьми очень приятно общаться и дружить!

Второй вариант

На левой руке линия Сердца ниже, чем на правой

Отличительная черта мудрых и рациональных людей. Они всегда полагаются только на себя и в любом споре в первую очередь ищут рациональные доводы.

Люди с таким расположением линий быстро находят партнера, опираясь в основном на прагматичные помыслы. Для них не станут проблемой недостатки своей второй половинки. Они весьма снисходительно относятся к слабостям.

Если среди ваших друзей есть человек, с таким расположением линий, вам очень сильно повезло. Вы сможете положиться на него в любую минуту. В дружбе такие люди весьма честны и открыты, всегда приходят на помощь и поддерживают.

Личности с таким расположением линий терпеливы и спокойны. Во всех своих поступках они руководствуются логичностью, хорошо держат себя в руках и быстро находят выход из конфликтных ситуаций. Очень требовательны к себе! Часто из-за этого страдают депрессиями. Немного рассеяны. Данное качество прилично мешает им в ежедневной жизни, однако не доходит до абсурда.

Третий вариант

Расположение линии Сердца на одном уровне на обеих руках

Очень редкое сочетание линий. Его обладатели все воспринимают в штыки. Они располагают весьма тяжелым характером, из-за которого часто сами и страдают. Такие люди добрые и отходчивые, но вместе с тем весьма эмоциональные.

Окружающим достаточно сложно с обладателями такого расположения линий. Однако они ценят каждого своего близкого человека и делают все возможное, чтобы ему было с ними максимально комфортно.

Они весьма неоднозначны: несерьезные и вместе с тем мнительные, эрудированы и порой глуповаты… С ними легко общаться, но сложно спорить. С такими людьми очень комфортно как в дружеских, так и любовных отношениях. Если обладатель таких линий Сердца пустит вас в свою среду, будьте готовы, что он пожизненно будет подставлять вам свое плечо.

Всего одна линия поможет всецело узнать о человеке, которые является ее обладателем. Даже не будучи профессиональным хиромантом вы сможете проанализировать свои сильные и слабые стороны, о которых даже не догадывались. А что вам рассказала ваша линия Судьбы?

Источник Ха-Ха Дром