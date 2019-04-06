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Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины
Любовные привороты обладают особой силой, которой нужно пользоваться с осторожностью. Не все из них безопасны, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать, как приворот действует на мужчину. Все без исключения привороты стоит наводить лишь на свободных мужчин, чтобы избежать множества неприятностей в будущем. С помощью сильного приворота можно изменить судьбу, поэтому проводить его стоит лишь в том случае, если вы уверены в своем выборе, пишет from-ua.
Любовный приворот делится на три части, и выполняют его в течение трех ночей. В первую полночь на листке бумаги пишется имя того, на кого будет направлен приворот. Сверху на лист бумаги кладется фотография мужчины, рядом ставится красная свеча. В тот момент, когда стрелки часов замрут на цифре 12, читается заговор:
«Часы новый день отмерять начнут, жизнь мою изменят, любовь в нее привнесут. Как день в рост пойдет, так и любовь моя к (имя мужчины) перейдет. Судьба наша связана, навеки завязана. Не будет у него дороги, кроме как на моем пороге».
Свечу оставляют догорать, переставив ее на подоконник, а фотографию кладут под подушку.
Во вторую ночь в полночь вновь зажигается красная свеча, фотография мужчины кладется рядом с фотографией девушки. Между ними кладется вырезанное из красной ткани сердечко. Свечным воском на него капают три раза, произнося:
«Привораживаю мужчину свободного, ко мне симпатию питающего, со мной быть мечтающего. По доброй воле его в свое сердце пускаю, его ни к чему не принуждаю. Сам поймет, что любовь его со мной связывает, навеки быть вместе обязывает».
Свечку вновь ставят на подоконник, а фотографии с сердечком прячут в конверт и кладут под подушку.
В третью полночь зажигается белая свеча, берется чистый лист бумаги и ручка с красными чернилами. Ровно в двенадцать необходимо написать письмо, в котором описывается совместная счастливая жизнь с мужчиной, на которого совершается приворот. После этого письмо кладут в конверт к фотографиям, запечатывают воском и произносят:
«Быть любви яркой, быть любви жаркой. Два сердца друг без друга счастьем насладиться не смогут, пойдут общей дорогой».
Конверт прячут в укромное место, а после признаний в любви со стороны мужчины его сжигают со словами:
«Больше никто нас не разлучит, приворотом не похитит, сглазом и порчей не навредит».
Теги: Донбасс, любовь, мужчина, приворот, заговор
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