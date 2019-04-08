Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе

08.04.2019 15:45

Начиная со следующей недели, а именно в период с 8 по 14 апреля, в воздухе станет больше пыльцы березы и ясеня. Кроме того, ситуацию с аллергенами усугубит и пыльца ольхи, палинации которой в лесной и лесостепной зонах все еще продолжается. Также в воздухе будет присутствовать неаллергенная пыльца тополя и клена.

Специалисты ресурса для аллергетиков, Европейской аэроаллергенной сети, рекомендуют чувствительным к пыльце людям избегать прогулок в лесах и парках, а также употреблять яблоки с осторожностью, ведь из-за перекрестной аллергенности их с пыльцой березы у чувствительных граждан может возникать синдром оральной аллергии.



Чувствительным людям также не рекомендуются прогулки и во время дождей, ведь осадки вымывают из атмосферы пыльцу и увеличивают концентрации потенциально аллергенных спор грибов. Поэтому во время дождя концентрация и пыльцы, и спор может быть высокой.

Медики также напоминают, что приход весны - отличный повод избавиться от домашних аллергенов, скопившихся в жилище за зиму. Тщательная уборка помогает избавиться от пыли, плесени, перхоти домашних животных и других аллергенов, которые могут вызывать заложенность носовых ходов и дискомфорт в легких.

Источник: http://kr24.com.ua