Как быстро похудеть без диет: советы экспертов

08.04.2019 19:30

Ученые из японского университета рассказали о результатах своего масштабного исследования.



Эксперты заявили о возможности эффективно сбросить вес без диет. Во время их исследования был проведен масштабный анализ медицинских осмотров около 60 тысяч человек страны в период с 2008 по 2013 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.



Одновременно с этим участники должны были ответить на семь вопросов, касаемых их образа жизни и того, что они кушали ежедневно. В результате стало известно, что на фактор наличия ожирения самым прямым образом влияет скорость, с которой человек поглощает пищу.



Так, около 45% опрошенных, страдающих от избытка веса, рассказали о том, что очень быстро едят. Еще 30% питаются со средней скоростью, и лишь 21,5% трапезничали медленно. Причем выяснилось и то, что их объем талии был пропорционален скорости приема пищи.