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Как быстро похудеть без диет: советы экспертов
Ученые из японского университета рассказали о результатах своего масштабного исследования.
Эксперты заявили о возможности эффективно сбросить вес без диет. Во время их исследования был проведен масштабный анализ медицинских осмотров около 60 тысяч человек страны в период с 2008 по 2013 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.
Одновременно с этим участники должны были ответить на семь вопросов, касаемых их образа жизни и того, что они кушали ежедневно. В результате стало известно, что на фактор наличия ожирения самым прямым образом влияет скорость, с которой человек поглощает пищу.
Так, около 45% опрошенных, страдающих от избытка веса, рассказали о том, что очень быстро едят. Еще 30% питаются со средней скоростью, и лишь 21,5% трапезничали медленно. Причем выяснилось и то, что их объем талии был пропорционален скорости приема пищи.
Теги: Донбасс, похудение, диета
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