Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки

08.04.2019 10:01

Первый пункт в списке экспертов заняли деньги.



По словам специалистов, такие меры предосторожности позволят ограничить распространение бактерий и микробов. Чтобы еще больше обезопасить себя, необходимо использовать мило или специальное средство, у которого в составе есть спирт.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Первый пункт в списке экспертов заняли деньги, так как на них могут содержаться различные бактерии, сальмонелла, кишечная палочка или ДНК животных.



Аналогичная ситуация складывается с поручнями в транспорте, дверными ручками и другими общественными местами - опасность несут даже канцелярские товары в офисах.



Мыть руки следует и после использования кухонных губок, сотовых телефонов и даже после игр с домашними животными.