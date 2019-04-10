Как сохранить молодость без вмешательства врачей

10.04.2019 08:00

Проблема сохранения молодости и здоровья кожи актуальна всегда.



Хочется оставаться молодыми как можно больше. Кто-то старается остановить время уколами красоты, кто-то предпочитает через стиль одежды выражаться, а кто-то считает, что все дело в генетике. Все же есть вещи, которые зависят только от нас, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Ivona.



Высыпаться



Полноценный сон – это лучшее, что можно дать своему организму. Он способствует восстановлению иммунных клеток, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Здоровый сон предотвращает появление морщин.



Питаться разнообразно



Самая полезная диета та, в которой есть достаточное количество жиров, углеводов, белков и клетчатки. Для поддержания нужного количества эластина и коллагена в коже нужно получать в необходимом количестве микроэлементов.



Двигаться



Никогда активный образ жизни не будет лишним. Кроме того, когда постоянно находишься в движение, то развитие сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается, а также это хороший способ держать себя в форме.



Пройти генетическое исследование



Терапевт Наталия Егорова уточняет, что генетическое тестирование выявляет индивидуальную пищевую непереносимость (например, лактозы), предрасположенность к ожирению, сахарному диабету, болезням сердца и сосудов, неврологическим и онкологическим заболеваниям и некоторым другим нарушениям. Такой подход защищает от ряда рисков и может замедлить процессы старения.