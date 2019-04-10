Стало известно, какие болезни может вызвать пыль

10.04.2019 15:25

Домашняя пыль может вызывать опасные заболевания.



Обычная домашняя пыль может поспособствовать развитию эндокринных нарушений и ожирения, установили ученые из США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.



Исследователи из Университета Дьюка представили доказательства того, что вещества, содержащиеся в домашней пыли, могут стать причиной ожирения, развивающегося на фоне нарушений в эндокринной системе, которым они способствуют. Об этом, в частности, сообщило издание MedicalNewsToday.



В рамках проводившегося расследования учеными в 194 домах были собраны образцы пыли. В лаборатории был проведен их молекулярный анализ.



Специалисты обнаружили свыше 100 химических веществ, содержащихся в исследуемых ими образцах пыли. По словам ученых, 70 веществ из этой сотни были химикатами, способными вызывать негативные изменения в работе органов эндокринной системы. Следствием этих нарушений в организме человека становится рост жировых клеток.



«Химикаты, способствующие разрастанию жировой ткани, содержались в образцах, взятых в домах с детьми, имевшими лишний весом или ожирение. Данные химические вещества можно найти в бытовых чистящих средствах и пластике», - сообщили авторы проекта.



Специалисты указали на данные Агентства по охране окружающей среды США, согласно которым дети ежедневно проглатывают от 60 до 100 миллиграммов домашней пыли. Они напомнили, что в предыдущих исследованиях была выявлена связь между действием веществ, содержащихся в пыли, и развитием нарушений фертильности, а также повышенным риском возникновения болезней печени и рака.