Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание

10.04.2019 18:38

Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь.



Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на aif.ua.



Сон, который занимает менее восьми часов в сутки, значительно повышает риск развития деменции в пожилом возрасте и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученыеиз Медицинского центра Рочестерского университета.



По словам исследователей, сон имеет решающее значение для работы мозга. Также они отметили и важность качества сна.



Так, недостаточный или неглубокий сон влияет на уникальный процесс самоочищения головного мозга, который был открыт учеными в 2012 году. В результате в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.



Болезнь Альцгеймера - болезнь, при которой определенные системы клеток мозга отмирают, что приводит к развитию старческого, или сенильного слабоумия.



Деменция - приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков.



Ранее мы сообщали о том, что врачи назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина. При этом, врачи напоминают, что холестерин очень опасен для сосудов и сердца, а также очень уменьшают продолжительность жизни. Все дело в том, что из-за холестерина сердце не получает достаточно крови и все чаще всего заканчивается инфарктом.



Статистика показывает, что у каждого второго жителя нашей страны отмечается повышенный уровень холестерина. А это значит, что из-за слишком большого количества липидов в крови кровеносные сосуды постепенно засоряются, что препятствует нормальному пролив крови по организму.



Особенно опасно, если кровь не поступает в сердце том количестве, которое для этого нужно. Именно поэтому высокий уровень «плохого» холестерина чаще всего заканчивается инфарктом. Существуют лекарства вроде статинов, которые предназначены для борьбы с этим явлением, но они имеют побочные эффекты.