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Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание
Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь.
Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на aif.ua.
Сон, который занимает менее восьми часов в сутки, значительно повышает риск развития деменции в пожилом возрасте и болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученыеиз Медицинского центра Рочестерского университета.
По словам исследователей, сон имеет решающее значение для работы мозга. Также они отметили и важность качества сна.
Так, недостаточный или неглубокий сон влияет на уникальный процесс самоочищения головного мозга, который был открыт учеными в 2012 году. В результате в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.
Болезнь Альцгеймера - болезнь, при которой определенные системы клеток мозга отмирают, что приводит к развитию старческого, или сенильного слабоумия.
Деменция - приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков.
Ранее мы сообщали о том, что врачи назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина. При этом, врачи напоминают, что холестерин очень опасен для сосудов и сердца, а также очень уменьшают продолжительность жизни. Все дело в том, что из-за холестерина сердце не получает достаточно крови и все чаще всего заканчивается инфарктом.
Статистика показывает, что у каждого второго жителя нашей страны отмечается повышенный уровень холестерина. А это значит, что из-за слишком большого количества липидов в крови кровеносные сосуды постепенно засоряются, что препятствует нормальному пролив крови по организму.
Особенно опасно, если кровь не поступает в сердце том количестве, которое для этого нужно. Именно поэтому высокий уровень «плохого» холестерина чаще всего заканчивается инфарктом. Существуют лекарства вроде статинов, которые предназначены для борьбы с этим явлением, но они имеют побочные эффекты.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, сон, опасность
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