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Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера
Ученые из Кембриджского института общественного здоровья обнаружили, что среди британцев снизилась заболеваемость болезнью Альцгеймера.
Среди причин – не только сокращение количества курильщиков, правильная диета и физические упражнения, но и хорошее образование, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
При болезни Альцгеймера в мозгу формируются бета-амилоидные бляшки и клубки тау-белка, которые приводят к отмиранию клеток, говорится в результатах исследования.
У больных этим недугом ухудшается память, наблюдаются трудности в общении, дезориентация, изменения в поведении и потеря самостоятельности. Причины развития заболевания до сих пор изучаются.
Ученые использовали технику "менделеевской рандомизации" для определения факторов риска. Они изучили ДНК 17 тысяч пациентов и сравнили гены, которые ассоциируются с сопутствующими факторами.
Специалисты обнаружили сильную связь между уровнем образования и заболеванием. Авторы исследования утверждают, что качественное и продолжительное образование ассоциируется со сниженным риском развития болезни.
Одним из возможных объяснений этого может быть "когнитивный резерв" – способность активировать альтернативные нейронные сети. Обучение улучшает связи между нейронами и увеличивает этот резерв.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь Альцгеймера
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