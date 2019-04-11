Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле

11.04.2019 18:37

Ответ на вопрос дает известный украинский доктор Евгений Комаровский. Итак, бить или не бить человека, который закашлялся?



Если человек может кашлять значит инородное тело горло не перекрыло, воздух все-таки проходит. Тем не менее, это инородное тело от ваших ударов может свое положение поменять и поменять не в лучшую сторону, поменять так, что оно горло перекроет. Поэтому, самое главное: если человек начал кашлять самым лучшим, самым эффективным способом очистки дыхательных путей является именно кашель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.



Когда вы видите, что кто-то пытается ударить человека по спине, кашляющего, вы должны немедленно ударить по голове того, кто пытается ударить по спине.



Этому вы должны научить своих детей, своих мужей, своих бабушек и дедушек: человека, который кашляет, бить никогда нельзя!