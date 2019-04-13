Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция

13.04.2019 10:02

Переселенцы могут изменить место своего голосования во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, только до 15 апреля (включительно). Однако есть возможность побороться за свое право проголосовать и после этой даты.

До 23:59 18 апреля переселенец сможет обжаловать свое отсутствие или неточности в списке избирателей, обнаруженные после проверки. Это можно будет сделать через суд, пишет ДонПресс.

Следует:

1. Обратиться в местный общий суд (уплата судебного сбора не требуется).

2. Подать исковое заявление по месту жительства, где указать участок для голосования (оно может быть подано не позднее, чем за 2 дня до момента голосования).

3. В двухдневный срок после подачи заявления получить решение суда (если иск поступил 18 апреля, решение выдается безотлагательно).

Решение суда по данному вопросу выполняется немедленно, а его обжалование не препятствует исполнению.

Для уверенности в выполнении решения избиратель до дня голосования может обратиться к членам выбранной участковой избирательной комиссии и предоставить его для выполнения. В день голосования даже при наличии решения суда правки в список избирателей вноситься не будут.