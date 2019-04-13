Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля

13.04.2019 22:38

Гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака показывает определенную тенденцию, пишет planetanovosti.

Овен. В апреле вы не будете жаловаться на судьбу, так как всё будет складываться хорошо. В новом месяце вы можете безболезненно изменить место работы, на личном фронте будет всё тихо.

Телец. Особенно трудной будет первая декада месяца – возможны скандалы с родными и финансовые потери. На время откажитесь от активной деятельности, займитесь лучше самосовершенствованием и укреплением здоровья. Силы, а также деньги вернутся к вам в середине апреля.

Близнецы. В апреле вы будете слишком конфликтными и раздражительными. Пока что отложите важные планы, поскольку во время их реализации вам будет сложно сдерживаться. Не держите проблемы в себе – расскажите близким. Также рядом с вами находится не тот человек, который нужен. Смело прощайтесь с ним.

Рак. В апреле вы испытаете множество хороших эмоций. Важно только поддерживать контакты со всеми окружающими вас людьми, ведь не просто так судьба свела вас вместе. На работе ваши старания будут оценены по достоинству.

Лев. В апреле вы можете попасться на удочку не совсем искренних и честных людей. Если ощущаете корыстный мотив, исходящий от окружающих, смело разрывайте отношения. В апреле лучше всего сконцентрируйтесь на работе. Ни в коем случае не сплетничайте на рабочем месте, иначе можете его потерять.

Дева. На работе может появиться конкурент, благодаря которому вы сможете установить правильные цели. С деньгами проблем не будет, возможно, вы заключите выгодную сделку. Также есть шанс встретить спутника жизни.

Весы. Путь к успеху будет тернистым, но выдержать его сможете. Чаще выходите на люди и посещайте светские мероприятия. Если приложите усилия, то обязательно воплотите задуманное в реальность. Из минусов – в апреле вы будете слишком импульсивными.

Скорпион. Сперва силы покинут вас, ровно как и деньги. Апатия может стать причиной ссор с любимым человеком. Сдвиги к лучшему начнутся во второй половине месяца, а пока отдохните, отменив все встречи.

Стрелец. Сперва всё будет идти, как по маслу. Проблемы в личной жизни и на работе начнутся во второй половине месяца, а уйдут они под конец апреля. Просто сохраняйте спокойствие.

Козерог. Если судить в целом, то апрель будет сложным месяцем, особенно в плане работы. Однако вы достаточно сильны и независимы, чтобы справиться со всеми жизненными препятствиями.

Водолей. В апреле лучшее занятие для вас – духовный рост. Вы будете испытывать апатию и нежелание что-либо делать. Под конец месяца можете заняться домашними делами, например, сделать ремонт.

Рыбы. Ждите перемены к лучшему, притом как в личной жизни, так и на работе. Возможны перепады настроения. Чтобы их избежать, не зацикливайтесь на плохом.