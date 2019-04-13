Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана

13.04.2019 11:27

Медики составили рейтинг заболеваний, при которых ни в коем случае нельзя посещать баню. Как передает replyua.net, посещение бани считается довольно полезным занятием и способствует оздоровлению организма, однако врачи отмечают, что для некоторых людей походы в баню могут обернуться большой опасностью для здоровья.

В первую очередь, к посещениям бани нужно относиться с осторожностью людям, страдающим варикозным расширением вен. Высокие температуры воздействует на стенки сосудов и приводят к их истощению. Врачи рассказали, что у некоторых людей после посещения бани даже отрываются тромбы, а это уже смертельная опасность. Также противопоказанием к посещению бани является вегетососудистая дистония. Высокая температура в парилке провоцирует скачки артериального давления.

Также специалисты не рекомендуют ходить в баню людям с проблемной кожей, болезнями дыхательных путей и хроническими респираторными заболеваниями. Если вас часто беспокоят головные боли, от посещения парилки нужно отказаться на неопределённое время. В этом случае нужно обратиться к врачу, чтобы узнать точный диагноз.