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От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака

13.04.2019 10:19
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От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака

Астрологи уверены, что знак зодиака оказывает на людей сильное влияние. Какие же «грязные секреты» он может рассказать о человеке?
1. Овен
Эти люди очень вспыльчивы и ревнивы. Овен может выйти из себя из-за сущего пустяка, а от его гнева страдают все окружающие.
2. Телец
Казалось бы, представители данного знака — просто олицетворение трудолюбия и стабильности. Вместе с тем они очень требовательны, любят всё делать по-своему и не признают своих ошибок.
3. Близнецы
У этих личностей крайне переменчивое настроение, они слишком зависимы от чужого мнения и не умеют хранить секреты.
4. Рак
Многие злоупотребляют добротой отзывчивых и преданных Раков, из-за чего они склонны заниматься самоедством и могут легко впасть в депрессию.
5. Лев
Они очень тщеславны и упрямы. Если Львы в чём-то уверены, переубедить их невозможно.
6. Дева
Эти люди любят всё анализировать и всегда найдут к чему придраться. Кроме того, Девы склонны преувеличивать проблемы и критиковать как себя, так и других.
7. Весы
Нерешительность и зависимость от мнения друзей и знакомых часто не даёт им возможности получить то, что они заслуживают. Весы также довольно замкнуты и редко пускают кого-то в свой внутренний мир.
8. Скорпион
Они любят контролировать не только свою жизнь, но и чужую. Скорпионы по своей натуре собственники, и поэтому крайне ревнивы и эгоистичны.
9. Стрелец
Представители этого знака часто забывают о чувствах других людей. Им бывает сложно понять чужую душевную организацию, ведь сами они довольно просты.
10. Козерог
Эти личности бескомпромиссны и мятежны. Прислушиваться к чужому мнению им не позволяет гордость. Если Козерогу не удаётся добиться своей цели, они впадают в депрессию и начинают ненавидеть всё и всех вокруг.
11. Водолей
Люди, родившиеся под этим знаком, крайне нетерпеливы, слабовольны и склонны с головой погружаться в свои планы, изолируясь от окружающего мира.
12. Рыбы
Они могут быть очень надоедливыми и наивными, а также любят всё драматизировать. Рыбы часто сначала делают, а потом думают.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, ревность, характер, знаки Зодиака
 
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