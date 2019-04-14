Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами

14.04.2019 18:42

Придумывать проблемы там, где их нет – черта доброй половины знаков зодиака. Чаще всего это происходит в отношениях, ведь тем так просто и вообразить обиду, и решить, что вас не ценят и не понимают. Конечно, легкое кокетство всегда можно себе позволить, но не тогда, когда это портит отношения, тянет жилы из любимого человека и может в конечном счете все испортить, пишет zerkalo.

Тут все зависит, конечно, от совместимости зодиаков в паре и их отношению друг к другу. То, что для одних недостаток, другие вообще не заметят. Ну и когда чувства крепки, многое можно простить и на многое закрыть глаза. А вот когда любовь ушла – любая мелочь бесит.

Конечно же, многие, думая про ревность на ровном месте и обиды по любому поводу, чаще всего вспоминают знаки двух стихий – Воды и Воздуха. Они живут чувствами и эмоциями, питаются ими, но не всегда эти эмоции положительные. Им скучно, когда все просто – вот и ответ, почему вы, несмотря на все свои старания, подвергаетесь критике и слушаете истерики. Впрочем, некоторые зодиаки в этом списке могут кого-то удивить. Но лишь их партнеры знают, какие они на самом деле в отношениях.

Весы часто сами не знают, чего хотят, ставя любимого человека в тупик. Даже выбор фильма может стать для них настоящей проблемой. И это очень сложно понять другим знакам, которые такой внутренний раздрай никогда не переживали. Резкие перепады настроения, обиды на, казалось бы, мелочи, скачки от неуверенности до желания покорить мир – это сложно. Поэтому делайте скидку для тех, кто обладает более стабильным характером и манерой поведения.

То же можно сказать и про Близнецов, но этот знак более целостный, если речь заходит о чем-то важном, но при этом более коварный. Они считают себя искренними и чистыми, но при этом никогда не упустят возможности поманипулировать даже тем, кого любят. Считают, что если не мир, то любимый человек крутится вокруг них. Не терпят соперничества и считают себя самыми лучшими, тогда как работу над собой начинают лишь тогда, когда понимают – счастье уходит из рук.

Рыбы отнюдь не такие белые и пушистые, как может показаться поначалу. Они пользуются своей слабостью и бравируют своей искренностью, однако не всегда проявляют эти качества. Рыбы – такие же собственники, как маленькие дети, при них вы не сможете даже дружить с противоположным полом. Они любят обижаться, растить в себе эту обиду и бесконечно напоминать, что это вы так жестоко с ними поступили. Если же вы начнете убеждать, что их обида – это ерунда, то они будут апеллировать к своему хрупкому внутреннему миру. Мол, что для вас ничего не значит, то для них трагедия.

Козерогов не назвать придумщиками и обиженками, но не дай бог вам задеть их хрупкие струны души, которые они так усиленно прячут от окружающих. Проблема этого знака в том, что он, искренне расстроившись, будет долго отмалчиваться и не согласится мириться сразу. Это очень трудно для тех, кто вспыльчивый и отходчивый. Проблема еще и в том, что этого человека на диалог вы вряд ли сможете вывести. Он просто однажды отойдет от обиды, и отношения вернутся в свое русло.

Овны, кто бы мог подумать, но тоже любят обидеться или устроить скандал на ровном месте. Кто-то уходит в себя и отмалчивается, упорно не называя даже причину конфликта, кто-то выплескивает сразу и все, вспоминая еще и то, что было давно, и они вроде это простили и смирились. Из конфликта могут устроить цирк, раздуть любую мелочь, а потом еще и быть искренне уверенными, что вся вина на вас. Словом, если уж вам достался Овен с трудным характером и короной на голове, то придется запастись настоящим мужеством. Потому что этих упрямых товарищей не переубедишь и не переделаешь. Они не так плохи, но лучше уж не попадаться под горячую руку, особенно если вы дорожите отношениями и цените этого человека за другие положительные качества.