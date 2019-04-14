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Как защититься от сглаза: совет экстрасенса

14.04.2019 14:57
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Как защититься от сглаза: совет экстрасенса

Сглаз в наше время - явление довольно таки редкое. Чаще всего люди сами себе это придумывают, объясняя этими диагнозами свою лень, бытовые, внутрисемейные проблемы и наплевательское отношение к отработке кармических долгов, пишут Подробности.
Что такое сглаз и как он появляется?
Ведьма Ольга Янковская пояснила:
Сглаз в наше время - явление довольно таки редкое. Чаще всего люди сами себе это придумывают, объясняя этими диагнозами свою лень, бытовые, внутрисемейные проблемы и наплевательское отношение к отработке кармических долгов.
Что такое сглаз и как он появляется?
Ведьма Ольга Янковская пояснила: "Сглаз можно заработать элементарно, вызвав негативную эмоцию у ведьмы или колдуна. Толкнул, пробегая по парку, прогуливающуюся с кошками тётеньку и весь день всё будет вокруг рушиться, ногу сломаешь или ячмень на глазу выскочит, там уже как получится, раз на раз не приходится".
Как защитится от сглаза?
Стоит приобрети магический доспех у проверенного мастера, советует ведьма.
От сглаза и бытового негатива тебя защитит ведьмин оберег, сделанный индивидуально для тебя. Уверяю, штампованные в Китае "израильские" красные ниточки не работают, это массовое производство из синтетических компонентов, которые не в состоянии удержать в себе ни капли магии
Янковская посоветовала, как выбрать толкового мастера - его нужно почувствовать его своим внутренним чутьем.
Будьте бдительны, слушайте свою интуицию и замечайте знаки Вселенной.



Теги: Донбасс, советы, защита, сглаз, экстрасенсорика
 
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