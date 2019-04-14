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«Синдром белого халата»: стоит ли безоговорочно доверять врачам?
Посещение врача заставляет немного нервничать. Переступая порог кабинета, мы теряемся, забываем половину из того, что планировали сказать. В результате возвращаемся домой с сомнительным диагнозом или полным недоумением. Но нам и в голову не приходит задавать вопросы и перечить специалисту. Всему виной «синдром белого халата».
от настал день запланированного визита к врачу. Вы заходите в кабинет, и врач спрашивает, на что жалуетесь. Вы сбивчиво перечисляете все симптомы, которые удается вспомнить. Специалист вас осматривает, возможно, задает пару вопросов, затем называет диагноз или назначает дальнейшие обследования. Уходя из кабинета, вы недоумеваете: «А прав ли он вообще?» Но успокаиваете себя: «Он же все-таки врач!»
Неверно! Врачи тоже несовершенны. У вас есть полное право выражать недовольство, если доктор торопится или не воспринимает ваши жалобы всерьез. Почему же мы обычно не ставим выводы медиков под сомнение и не возражаем, даже если они относятся к нам с явным неуважением?
«Все дело в так называемом «синдроме белого халата». Человека в такой одежде мы склонны сразу воспринимать всерьез, он кажется нам знающим и компетентным. Мы неосознанно начинаем ему подчиняться», — говорит медсестра Сара Голдберг, автор книги «Руководство для пациентов: как ориентироваться в мире современной медицины».
В 1961 году профессор Йельского университета Стэнли Милгрэм провел эксперимент. Испытуемые работали в парах. Оказалось, если один из них был одет в белый халат, второй начинал ему подчиняться и относиться, как к начальнику.
«Милгрэм наглядно продемонстрировал, какой властью мы готовы наделить человека в белом халате и как вообще инстинктивно реагируем на проявления власти. Он показал, что это универсальная тенденция», — пишет в своей книге Сара Голдберг.
Голдберг, много лет проработавшая медсестрой, ни раз видела, как проявляется «синдром белого халата». «Этой властью иногда злоупотребляют и приносят пациентам вред. Доктора тоже всего лишь люди, и не стоит возносить их на пьедестал», — говорит она. Вот несколько советов от Сары Голдберг, которые помогут сопротивляться влиянию этого синдрома.
СОБЕРИТЕ ПОСТОЯННУЮ КОМАНДУ ВРАЧЕЙ
Если вы будете постоянно посещать одних и тех же врачей (к примеру, терапевта, гинеколога, окулиста и стоматолога), которым доверяете, с которыми вам комфортно, будет легче откровенно говорить с ними о своих проблемах. Эти специалисты уже будут знать вашу индивидуальную «норму», и это очень поможет им в постановке правильного диагноза.
НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ДОКТОРОВ
Часто мы забываем, что в сфере здравоохранения работают не только врачи, но и другие специалисты: фармацевты и провизоры, медсестры и медбратья, физиотерапевты и многие другие. «Мы настолько ориентированы на помощь врачей, что забываем о других профессионалах, которые в некоторых случаях могут быстрее и эффективнее помочь нам», — говорит Голдберг.
ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ПОСЕЩЕНИЮ ВРАЧА
Голдберг советует заранее подготовить «вступительное слово». Составьте список всего, о чем хотели сообщить доктору. О каких симптомах вы хотели бы поговорить? Насколько они интенсивны? Ухудшается ли состояние в определенное время дня или после употребления определенных продуктов? Запишите абсолютно все.
Она также рекомендует подготовить список вопросов. «Если вы не задаете вопросы, доктор с большей вероятностью может что-то упустить», — говорит Голдберг. Не знаете, с чего начать? Просто попросите врача подробно объяснить все рекомендации. «Если вам поставили диагноз, или сказали что ваша боль — нормальна, или предложили подождать и посмотреть, как изменится ваше состояние, не успокаивайтесь на этом. Если вы чего-то не понимаете — попросите объяснить», — говорит она.
ПОПРОСИТЕ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА ВАС СОПРОВОЖДАТЬ
Зачастую, заходя в кабинет врача, мы нервничаем из-за того, что можем не успеть все рассказать за столь короткое время. В результате действительно забываем сообщить какие-то важные детали.
Если вы боитесь, что не сможете все правильно объяснить, даже составив план на бумаге, Голдберг советует попросить кого-то из близких сопровождать вас. Исследования показывают, что само присутствие друга или родственника помогает успокоиться. Вдобавок, близкий человек может напомнить о каких-то важных подробностях, если вы забудете рассказать о них доктору.
Источник psychologies.ru
Теги: Донбасс, врачи, пациент, доверие
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