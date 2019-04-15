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Как сделать так, чтобы всегда везло
1 фактор: Ясность
Ясность означает, что вы точно знаете, что именно вы хотите. Ясность — 80% удачи и самый главный фактор везения. Все успешные люди совершенно ясно представляют себе, ЧТО они хотят и что им нужно СДЕЛАТЬ, чтобы ПОЛУЧИТЬ желаемое.
2 фактор: Деятельность
Чтобы Вам повезло, делайте больше действий, которые ведут к результатам. Чем больше Вы делаете, тем больше энергии у Вас появляется. Чем больше действий, тем больше опыта. Чем больше опыта, тем больше позитивных результатов у Вас будет. А это значит, Вы наверняка станете успешным человеком.
3 фактор: Энергетика
Хотите, чтобы и Вам повезло, найдите в себе энергию, благодаря которой, Вы будете делать больше дел в течение дня, чем другие. И удача повернется к Вам лицом.
4 фактор: Личность
Все удачливые люди имеют общую черту. Они, как правило, позитивны и оптимистичны. Они умеют находить общий язык с другими людьми. У них большое количество друзей и знакомых в разных областях жизни.
Понятно, что чем больше людей Вы знаете, тем большая вероятность получить стоящий совет, когда это необходимо.
5 фактор: Честность
Честность и порядочность являются самыми востребованными и уважаемыми качествами в жизни и бизнесе. Согласитесь, что мы все хотим дружить и заниматься бизнесом с людьми, которым доверяем.
Когда о Вас будут говорить, как о человеке честном и достойном, удача сама постучится в Вашу дверь.
6 фактор: Упорство
Благодаря упорству и настойчивости, Вы станете лучше понимать свои истинные цели. А когда Вы четко представляете, что Вы хотите, то у Вас появляется больше энтузиазма и энергии для движения вперед. Чем быстрее вы будете продвигаться вперед, тем более позитивным и оптимистичным Вы станете. И тогда в Вашей жизни начнут появляться новые интересные и нужные знакомства, которые помогут Вам еще увереннее добиваться поставленных целей.
И конечно, Вы станете удачливым и везучим, благодаря самому себе!
Источник: superbook.dp.ua
Теги: Донбасс, психология, советы, удача
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- Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку07:20
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