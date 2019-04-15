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Медики объяснили, почему не стоит спать под музыку
Ночью нам нужен качественный отдых.
Расслабляющая музыка может отлично настраивать на сон, однако засыпать под ритмические мелодии опасно для нервной системы. Врач-сомнолог Алексей Мелехин объяснил, почему лучше отказаться от музыкального сопровождения во время ночного отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Специалист заметил, что в нынешнее время многие люди предпочитают выполнять под музыку важные дела, а большинству нравится засыпать под любимые ритмы. Есть специальные мелодии, которые действительно помогают при бессоннице, но следует помнить – подобные рекомендации подходят не всем.
По мнению доктора Мелехина, музыка может провоцировать появление истощения и перегруженности. Для полноценного ночного отдыха человек не нуждается в дополнительных стимуляторах. Мелодии, наоборот, во время сна заставляют нервную систему находиться в тонусе и работать. Эксперт заявил: если человеку сложно уснуть без музыкального фона – нужна помощь невролога.
Слова врача подтверждает и ряд проведенных недавно зарубежных исследований. Ученые не советуют спать в наушниках, ведь музыка не помогает организму перейти в состояние покоя, а только способствует появлению слабости и головной боли.
Теги: Донбасс, здоровье, музыка, сон, медицина
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