Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы

15.04.2019 22:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы

Крепкий сон необходим организму для восстановления, а от бессонницы в последние годы чаще всего страдают жители мегаполисов. 

Эксперты озвучили пять эффективных советов, способствующих быстрому засыпанию, сообщаетХроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Если проблемы с засыпанием являются постоянными, необходимо изменить образ жизни. В частности, при возможности незадолго до сна рекомендованы прогулки на свежем воздухе в течение хотя бы 30 минут.

Также сонливости способствует выполнение однообразной и скучной работы, к примеру, можно перебирать крупу, решать задачи по математике и желание спать проявится через 30-40 минут. Еще один способ - воздействие ароматами, для чего нужно выбирать спокойные и не раздражающие запахи, например, лаванду.

Помочь справится с бессонницей поможет стакан теплого молока с медом. Среди других помогающих уснуть продуктов выделяют бананы, сыр и сушенные финики. Хорошим средством для засыпания служит секс, который также снижает уровень стресса и помогает расслабиться.



Теги: Донбасс, здоровье, сон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх