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Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»
Главный педиатр Украины Евгений Комаровский заявил о том, что некоторые пациенты принимают сразу несколько лекарственных препаратов для лечения простудных заболеваний, и это большая ошибка. Как передает replyua.net, на своей странице в Instagram педиатр ответил на один из самых важных вопросов: можно ли принимать антивирусные препараты вместе с антибиотиками для лечения ОРВИ?
По мнению доктора, практика приема таких разновидностей медикаментов существует, однако ее выбирают сами пациенты. Комаровский утверждает, что подобный способ лечения простудных заболеваний никогда не даёт хорошего эффекта, более того, доктор предупредил родителей о том, что такое лечение нельзя применять в отношении детей. По словам Комаровского, если речь идет об ОРВИ, то антибиотики никак не смогут помочь, ведь они не действуют на вирусы. Употребление такого рода препаратов может разве что навредить. Что же касается противовирусных средств, то, по мнению врача, они также не дадут результата.
Он отметил, что учёные пока ещё не доказали эффективность таких препаратов. Ранее Комаровский рассказал, что для облегчения симптомов ОРВИ необходимо акцентировать внимание не на приеме лекарственных препаратов, а на проветривании помещения, влажной уборке и на обильном питье
Теги: Донбасс, лечение, ОРВИ, Евгений Комаровский
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