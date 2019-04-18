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Как улучшить самочувствие во время ПМС

18.04.2019 09:02
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Как улучшить самочувствие во время ПМС

С этой проблемой, по статистике, сталкиваются 7 из 10 женщин в возрасте от 20 и до 45 лет.

Даже самая спокойная и покладистая женщина может превратиться в настоящую фурию раз в месяц. И от нее, к сожалению, в такой ситуации мало что зависит - во всем виноват ее гормональный фон, который “не справляется с управлением“ за 5-10 дней до начала менструаций. Как облегчить предменструальный синдром, какие меры предпринять, что бы чувствовать себя в этот период максимально комфортно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ivona.bigmir.net.

Причины и проявления 

Предменструальный синдром - это сложный комплекс симптомов, которые регулярно повторяются и приводят к физическому и психоэмоциональному дисбалансу в организме женщины.

Проявления ПМС бывают разнообразными, симптомы комбинируются и могут менять свою интенсивность от цикла к циклу. Разделяют эмоциональные проявления (депрессия, раздражительность, резкие смены настроения, агрессивность, сентиментальность, плаксивость), и физиологические (набухание и болезненные ощущения в молочных железах, вздутие живота, молочница, отеки лица, пальцев рук и/или ног, бессонница, повышенный аппетит и восприимчивость к запахам).

К появлению предменструального синдрома приводят вполне конкретные, медицинские критерии: 

недостаток некоторых “женских“ гормонов. Нехватка прогестерона (особенно во второй фазе менструального цикла) - стероидного гормона, который оказывает комплексное влияние на организм женщины, связана напрямую с возникновением и сложность проистечения ПМС 

недосып. Недостаточное количество сна провоцирует усиленную выработку в организме гормона стресса - кортизола, что в свою очередь уменьшает уровень гормона, который отвечает за эмоциональную стабильность - прогестерона. Недосып имеет накопительный эффект, поэтому симптомы предменструального синдрома могут только усугубляться, если организм не отдыхает в достаточном количестве 

нехватка витаминов группы В (особенно В6) 

низкий уровень магния.

Как облегчить ПМС?

В целом, чтобы облегчить проистечение предменструального синдрома, достаточно соблюдать несложные правила, полезные не только в это время месяца, а и в целом для женского здоровья. Что же делать? 

1. Здоровый сон. Должен занимать 6-8 часов, в постель желательно ложиться до 23:00, за два часа до сна отказаться от использования каких-либо гаджетов. 

2. Здоровая еда. В период ПМС необходимо строго следить за весом, избегать вредной пищи и переедания. Питаться нужно дробно, 3-4 раза в день, в рационе должны преобладать растительные масла, зелень, белковые органические продукты и некрахмальные овощи. 

3. Исключите из своей диеты пищу, с насыщенными синтетическими вкусами и запахами, минимизируйте количество потребляемой соли и сахара. Также на время ПМС следует отказаться от алкогольных напитков, кофе и чая. 

4. Откажитесь от любого вида соевых продуктов. Эти бобовые вносят дисбаланс в женский гормональный фон. 

5. Йога и медитация. Не нужно избегать во время предменструального синдрома физических нагрузок. Откажитесь от силовых тренировок и кардио на этот период в пользу занятий йогой и медитации. Это поможет сохранить пластичность мышц, расслабиться и успокоить и без того взвинченную нервную систему.

Не стоит стыдиться, если у вас предменструальный синдром проходит слишком активно. Это - естественная реакция организма на ряд причин. Если ПМС доставляет вам и вашим близким дискомфорт, попробуйте следовать несложным правилам, чтобы снизить его интенсивность, или обратитесь к врачу.



Теги: Донбасс, здоровье, настроение, ПМС
 
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