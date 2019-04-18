Все рубрики раздела
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
Как улучшить самочувствие во время ПМС
С этой проблемой, по статистике, сталкиваются 7 из 10 женщин в возрасте от 20 и до 45 лет.
Даже самая спокойная и покладистая женщина может превратиться в настоящую фурию раз в месяц. И от нее, к сожалению, в такой ситуации мало что зависит - во всем виноват ее гормональный фон, который “не справляется с управлением“ за 5-10 дней до начала менструаций. Как облегчить предменструальный синдром, какие меры предпринять, что бы чувствовать себя в этот период максимально комфортно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ivona.bigmir.net.
Причины и проявления
Предменструальный синдром - это сложный комплекс симптомов, которые регулярно повторяются и приводят к физическому и психоэмоциональному дисбалансу в организме женщины.
Проявления ПМС бывают разнообразными, симптомы комбинируются и могут менять свою интенсивность от цикла к циклу. Разделяют эмоциональные проявления (депрессия, раздражительность, резкие смены настроения, агрессивность, сентиментальность, плаксивость), и физиологические (набухание и болезненные ощущения в молочных железах, вздутие живота, молочница, отеки лица, пальцев рук и/или ног, бессонница, повышенный аппетит и восприимчивость к запахам).
К появлению предменструального синдрома приводят вполне конкретные, медицинские критерии:
недостаток некоторых “женских“ гормонов. Нехватка прогестерона (особенно во второй фазе менструального цикла) - стероидного гормона, который оказывает комплексное влияние на организм женщины, связана напрямую с возникновением и сложность проистечения ПМС
недосып. Недостаточное количество сна провоцирует усиленную выработку в организме гормона стресса - кортизола, что в свою очередь уменьшает уровень гормона, который отвечает за эмоциональную стабильность - прогестерона. Недосып имеет накопительный эффект, поэтому симптомы предменструального синдрома могут только усугубляться, если организм не отдыхает в достаточном количестве
нехватка витаминов группы В (особенно В6)
низкий уровень магния.
Как облегчить ПМС?
В целом, чтобы облегчить проистечение предменструального синдрома, достаточно соблюдать несложные правила, полезные не только в это время месяца, а и в целом для женского здоровья. Что же делать?
1. Здоровый сон. Должен занимать 6-8 часов, в постель желательно ложиться до 23:00, за два часа до сна отказаться от использования каких-либо гаджетов.
2. Здоровая еда. В период ПМС необходимо строго следить за весом, избегать вредной пищи и переедания. Питаться нужно дробно, 3-4 раза в день, в рационе должны преобладать растительные масла, зелень, белковые органические продукты и некрахмальные овощи.
3. Исключите из своей диеты пищу, с насыщенными синтетическими вкусами и запахами, минимизируйте количество потребляемой соли и сахара. Также на время ПМС следует отказаться от алкогольных напитков, кофе и чая.
4. Откажитесь от любого вида соевых продуктов. Эти бобовые вносят дисбаланс в женский гормональный фон.
5. Йога и медитация. Не нужно избегать во время предменструального синдрома физических нагрузок. Откажитесь от силовых тренировок и кардио на этот период в пользу занятий йогой и медитации. Это поможет сохранить пластичность мышц, расслабиться и успокоить и без того взвинченную нервную систему.
Не стоит стыдиться, если у вас предменструальный синдром проходит слишком активно. Это - естественная реакция организма на ряд причин. Если ПМС доставляет вам и вашим близким дискомфорт, попробуйте следовать несложным правилам, чтобы снизить его интенсивность, или обратитесь к врачу.
Теги: Донбасс, здоровье, настроение, ПМС
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Нацсовет обратится в ЦИК из-за нарушений в эфире 1+1, связанных с Зеленским09:30
- «Я вместе с украинским народом требую снижения тарифов»: Порошенко сделал заявление09:15
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Избавить от старья: Савченко пригрозила Раде потрясениями08:48
- "Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу08:40
- В России нашли монету, датированную 2122 годом08:31
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа08:15
- «Нефтегаз» намерен повысить цену на газ с 1 мая08:00
- Что делать "евробляхерам" после 24 мая: рекомендации юриста07:45
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО