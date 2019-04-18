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Почему крестят на 40-й день после рождения
Как только появляется младенец на свет, родители тут же задумываются над тем, что необходимо как можно скорее провести обряд крещения. Известно, что проводят его не ранее, чем на 40-й день после появления младенца на свет, пишет brainum.
Таинство крещения
Чем можно объяснить подобные ограничения? Если обратиться к древним писаниям, то именно на 40-й день родители обязаны были приносить жертву Богу.
На самом деле священнослужители не привязываются к конкретной дате, они считают, что человеку предпочтительней принять божью благодать как можно раньше.
Педиатры часто выступают против того, чтобы малыша вообще вводить в контакт с посторонними людьми и окунать в холодную купель в период его адаптации к внешнему миру.
Считается, что к 40 дню новорожденный уже достаточно окреп для этого обряда. Но всё зависит от индивидуального подхода, особенностей семьи и самочувствия ребёнка.
Самочувствие здесь играть большую роль как раз в пользу того, что родители склоняются крестить младенца как можно скорее, ведь тогда он будет находиться под покровительством Бога. А лучшей защиты для верующих людей не найти. Ведь Ангел хранитель берёт вновь крещёного под своё покровительство.
Как это было раньше
Но стоит ли спешить? Возможно, младенцу и в самом деле необходимо дать возможность окрепнуть, да и матери тоже. Роженица, как правило, чувствует себя ещё не достаточно окрепшей, происходит очищение её организма. И даже в старину было принято не пускать в церковь «грязных» женщин. А вот к 40-му дню организм восстанавливается и молодая мать уже готова предстать перед Богом, чтобы попросить у него покровительства своему чаду.
История крещения именно в указанный срок лежит и в святом писании. Мать внесла Христа в Храм Иерусалимский тоже на 40-й день, об этом упоминается во многих молитвах и этот фактор является одним из тех, что так же влияет на выбор времени.
Выбор крестных является ответственным делом. Эти люди будут отвечать за своего крестника перед Творцом, поэтому здесь важно не торопиться, а найти тех, кто на самом деле отнесется ответственно к доверенному им делу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, религия, День рождения, крестины
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