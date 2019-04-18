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Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
Вам приходилось не жить, а бесконечно что-то преодолевать. Такое бывает, когда стремишься к лучшему, а время приходится тратить только на то, чтобы не скатиться в еще более худшее. Зато теперь – все по-новому, и ждать этого стоит всем, пишет brainum.
Если давать общий прогноз, то первое, что в вашей жизни начнет налаживаться, так это внутреннее состояние. Уйдет измотанность и бесконечная усталость, вы искренне поверите в то, что перемены близко. Потом наладятся дела, даже те, на которые вы уже махнули рукой. Будет немного, но везти в деньгах, а потом будут появляться такие перспективы заработать, которые вам ранее и не снились даже.
Последними наладятся личные отношения, но, если вы сами нарочно не будете вредить, они уже в ближайшие дни станут хотя бы не такими напряженными. Астрологи предрекают уход из вашего окружения людей, которые были там только для того, чтобы портить вашу жизнь и всячески мешать.
Но особенно этот период понравится четырем знакам зодиака, которые давно ожидали, когда же все это закончится, и в их жизни тоже наступит хорошее время, которое принесет им что-то, кроме проблем.
Львы
Этот знак почти прошел свои испытания, и сделал это достойно. Вы очень устали, и скоро возможность отдохнуть появится. Не стремитесь к ней, это произойдет само. А пока все идет так, как надо, и спустя месяц-другой вы получите невероятные результаты от своей работы, помощи другим людям, любви к окружающим, щедрости. Даже если это еще не конечная точка вашего пути, все равно, к лету будет становиться ощутимо легче. А главное, появится помощь, подмога от самой жизни, силы, вера в себя и в то, что вы делаете.
Близнецы
А вот у вас грядет новая глава в отношениях, даже если сейчас все это кажется нереальным. Однако же новая волна любви, искренности и понимания того, что это – то, что стоит беречь, накроет вашу пару. Может быть, именно сейчас вы примете какое-то очень важное решение для вас двоих в жизни.
Водолеи
Наконец-то никто не будет мешать реализации ваших планов, и вам начнет везти. Одиночки – смогут получить поддержку, а в скором будущем и любовь человека, который заменит им большую часть окружения людей, которые не понимают вас и не ценят так, как надо бы.
Девы
Вы найдете свой путь, и этим все сказано. Если раньше вы видели вокруг себя целеустремленных людей-победителей и чувствовали себя неуютно, потому что вы – не такой человек, то теперь все изменится, и вы еще не раз удивите тех, кто в вас не верил.
Теги: Донбасс, испытания, весна, знаки Зодиака, конец
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