Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье

19.04.2019 14:13

Если вы часто просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, это может быть признаком гипертонии, говорит новое исследование. Частое ночное мочеиспускание, которое называется никтурия, ассоциируется и может быть одним из ранних симптомов застойной сердечной недостаточности, пишет from-ua.

Как правило, человек должен непрерывно проспать от 6 до 8 часов каждую ночь. Однако те, кто часто просыпается, чтобы помочиться, не имеют нормального цикла сна. Есть много причин, почему вы можете вставать, чтобы пописать ночью:

высокое потребление жидкости;

алкоголь или кофеин перед сном;

малый объем мочевого пузыря;

высокое кровяное давление;

не леченный диабет (тип 1 и тип 2);

беременность;

задержка воды;

апноэ сна;

доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин.

Некоторые лекарства, такие как диуретики, сердечные гликозиды, демеклоциклин, литий, метоксифлуран, фенитоин, пропоксифен и избыток витамина D.

Новое исследование было представлено 30 марта 2019 года на 83-м ежегодном научном собрании Японского общества тиражей. В этом исследовании участвовали 1882 человека, из них в среднем 1295 человек вставали, чтобы мочиться, по крайней мере, один раз за ночь.

Те, кто вставал, чтобы помочиться, по крайней мере, один раз за ночь, имели на 40 % больший шанс гипертонии. Гипертония является фактором риска для многих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, болезни почек и сердечной недостаточности.

В Японии, где проводилось это исследование, крайне необходимо дополнительно подчеркнуть связь между высоким потреблением натрия и высоким кровяным давлением. Среднее потребление соли в Японии составляет около 10 г в день. Это более чем вдвое превышает среднее потребление соли в мире, которое составляет 4 грамма в день.

Чрезмерное потребление соли и высокое кровяное давление являются ключевыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому есть смысл в сокращении/исключении продуктов с высоким содержанием натрия, поступающих из упакованных и обработанных продуктов.

Предыдущие исследования уже показали эту связь, что диета с высоким содержанием соли связана с более частым мочеиспусканием ночью. Ходить в туалет время от времени в течение ночи вполне нормально, однако, если вы ходите два или более раз, это может свидетельствовать о состоянии вашего здоровья.