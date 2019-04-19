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Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
Если вы часто просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет, это может быть признаком гипертонии, говорит новое исследование. Частое ночное мочеиспускание, которое называется никтурия, ассоциируется и может быть одним из ранних симптомов застойной сердечной недостаточности, пишет from-ua.
Как правило, человек должен непрерывно проспать от 6 до 8 часов каждую ночь. Однако те, кто часто просыпается, чтобы помочиться, не имеют нормального цикла сна. Есть много причин, почему вы можете вставать, чтобы пописать ночью:
высокое потребление жидкости;
алкоголь или кофеин перед сном;
малый объем мочевого пузыря;
высокое кровяное давление;
не леченный диабет (тип 1 и тип 2);
беременность;
задержка воды;
апноэ сна;
доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) у мужчин.
Некоторые лекарства, такие как диуретики, сердечные гликозиды, демеклоциклин, литий, метоксифлуран, фенитоин, пропоксифен и избыток витамина D.
Новое исследование было представлено 30 марта 2019 года на 83-м ежегодном научном собрании Японского общества тиражей. В этом исследовании участвовали 1882 человека, из них в среднем 1295 человек вставали, чтобы мочиться, по крайней мере, один раз за ночь.
Те, кто вставал, чтобы помочиться, по крайней мере, один раз за ночь, имели на 40 % больший шанс гипертонии. Гипертония является фактором риска для многих заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, болезни почек и сердечной недостаточности.
В Японии, где проводилось это исследование, крайне необходимо дополнительно подчеркнуть связь между высоким потреблением натрия и высоким кровяным давлением. Среднее потребление соли в Японии составляет около 10 г в день. Это более чем вдвое превышает среднее потребление соли в мире, которое составляет 4 грамма в день.
Чрезмерное потребление соли и высокое кровяное давление являются ключевыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому есть смысл в сокращении/исключении продуктов с высоким содержанием натрия, поступающих из упакованных и обработанных продуктов.
Предыдущие исследования уже показали эту связь, что диета с высоким содержанием соли связана с более частым мочеиспусканием ночью. Ходить в туалет время от времени в течение ночи вполне нормально, однако, если вы ходите два или более раз, это может свидетельствовать о состоянии вашего здоровья.
Теги: Донбасс, болезни, туалет, ночь, тревога
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