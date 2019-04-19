У каких знаков Зодиака легкая рука?

19.04.2019 19:35

По одному из устойчивых словосочетаний, «легкая рука» означает удачное везение. Эта фраза переместилась на все сферы жизни, несмотря на то, что изначально выражение пошло от удачливых игроков.

Легкая рука это та, которая имеет во всем удачу, пишет from-ua.

И стать беспрецедентным обладателем такой счастливой руки мечтает каждый. Ведь к ней всегда «липнут» деньги, быстрее растут посаженные растения и вытягивается нужный билет на экзамене. Как узнать и увидеть тех счастливчиков со счастливой рукой? Можно попытаться их найти, но на это уйдет много времени. Самый лучший способ - обратиться к астрологии и выявить обладателей счастливой руки среди знаков Зодиака.

Овны

Представители должны благодарить небеса за то, что стали обладателями не легкой, а золотой руки. И к чему бы она у них не прикоснулась, все будет удачным и счастливым. И даже тот предмет, который был обречен на провал, в их руках проходит исцеление. Сравнение образное, но действие актуальное. Среди знаков есть люди, которые являются хорошими врачами, массажистами и другими медицинскими специалистами. И там, где нужна ручная работа, без их помощи не обойтись. Свою энергетику представители используют на благие дела. Если касается лечения больных, то их руки творят настоящие чудеса.

Но есть среди знаков и люди с тяжелой рукой. Это зависит от динамичности самого представителя и его желания все сделать на скорую руку. Они считают, что чем быстрее они сделают работу, тем скорее начнут наслаждаться результатом своих трудов. Но стоит помнить о том, что какой бы удачей не был одарен человек, к ней нужно проявлять должное уважение. А если к своему дару знаки будут относиться как к обычному делу, то их «легкие» руки перестанут им подчиняться. И в дальнейшем, Овны начнут в этой проблеме винить всех подряд, но только не себя. А чтобы руки их постоянно слушались, нужно ими делать добрые дела не только для себя, но и для окружающих.

Близнецы

Эти знаки наделены огромной энергетикой. Но легкость руки зависит от их индивидуальных качеств. Небеса представителей наградили огромным запасом потенциала, поэтому эти люди с легкостью могут решать все важные задачи с высокой сложностью. Своим прикосновением руки они могут успокаивать боль, снимать нервное напряжение и сводить к минимуму душевные переживания. В их руках заложена огромная сила мощи, но они не всегда знают, как с ней себя вести. И для этого им нужно постигать определенную науку, чтобы своими руками приносить добро, а не передавать свою разрушительную силу. А она у них может работать на разрушение.

Что касается отношения к растениям, то их рукам не всегда получается с ними «договориться». И если знак легко может снять головную боль, то растения при их прикосновении начнут вянуть или перестанут прорастать семена. Также простой букет живых цветов в их руках быстро вянет. Учитывая особенность своей «ручной» энергетики, знакам нужно выбирать профессию, которая основана на исцелении.

Стрельцы

С рождения в них вложен дух авантюризма. Представители настолько азартны и увлекающие натуры, что они постоянно жаждут каких-то новых впечатлений. И возле них всегда толпится народ. Одни люди заряжаются от них азартом, а другим нужно почерпнуть их позитивный настрой. У знака настолько много вдохновения, что им они могут делиться с любым желающим. Сами же представители редко жалуются на жизнь. С их легкой руки происходят настоящие чудеса не только в их жизни, но и в той, кому они вязались помогать. Но это условие работает лишь в том случае, если человек для них будет небезразличный. И многие из людей стараются стать именно такими для знаков.

Хотя у этих представителей есть и слабые места. Они не представляют своей жизни без азарта. Им постоянно везет в любых азартных играх. И в таком везении они начинают спускать свою удачу. Если их удача начинает покидать, то они становятся слабее. Для представителей очень опасна игровая зависимость, потому как они рискуют из своей легкой руки спустить все в игорных заведениях или там, где нужно играть по-крупному. Поэтому им нужно беречь свою силу и не ввязываться в разные авантюры.

Козероги

О представителях можно сказать, что они наделены легкой и счастливой рукой. В том месте, где они появляются, начинает бурлить положительная энергетика. Этих знаков с легкостью можно брать в то место, где особенно требуется удача. Они могут быть хорошим талисманом-хранителем. Но если в дорогу возьмете Козерога, то это сулит добрый знак. Для себя они приносят пользу, но только в минимальном количестве. В основном, их энергетика направлена на помощь другим людям.

Любое начинание эти знаки могут сделать успешным. Но имея такой потенциал, можно гордиться своим талантом до бесконечности. Хотя представители этого не делают, а всяческими путями реализовывают свой талант и помогают тем, кто в этом нуждается. Но если они зазнаются, то легкость удачи их покинет надолго, и ее вернуть станет очень сложно. Не факт, что любимчик судьбы может легко перевоплотиться в хронического неудачника. Но они умеют здраво пользоваться своей энергетикой и не применять ее в ущерб себе.