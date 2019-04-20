Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день

20.04.2019 12:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день

20 апреля отмечается Акулин день. В этот день обязательно следили за погодой: солнце и крепкий мороз сулили хороший урожай гречихи и хлебов, пишет from-ua.
Если ночь была ясной, то можно было ожидать прекрасного урожая ягод и грибов. Вот только из окна на них нельзя было глядеть – не к добру, только находясь на улице, можно было это делать.
Верили, что в этот день просыпаются русалки. По народным традициям, им нужно было обязательно принести одежду, так как нагими им холодно по берегу бегать. Крестьянки несли на берега озер и рек чистые рубахи, холсты и платья и оставляли их специально для русалок.
Считалось, что такая забота отзовется добром: водяные девы оберегут и их, и мужей с детьми от глубокой воды.
Летом и с середины весны русалки могли появляться в огородах, резвиться в полях, у бань или в самих банях, а также в овинах. Они могли приходить к домам, стучатся в двери.
Народ верил, что русалками становятся девушки, умершие перед свадьбой, пропавшие без вести, проклятые или "приспанные" (задавленные во сне) матерями, утопленницы и самоубийцы. Потому-то они и томятся и другим жить мешают.
Для защиты от русалок с собой брали пучок полыни.
Приметы на 20 апреля:
Сильный и долго не прекращающийся дождь сулили плохой урожай калины и яровых
Если на небесах в Акулинин день много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов
Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречихи и хлеба
Дождь пошел 20 апреля – будет богатый урожай малины.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, апрель, русалка, традиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх