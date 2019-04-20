Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору

20.04.2019 19:57

В нынешнем году весьма показательна трансформация телевидения. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале исследователей из США, которые проанализировали график закономерности между заработком домохозяйства и просмотром телеканалов взрослых членов семейства. В том числе, в Соединенных Штатах в период с 2016 по 2018 годы отмечается огромная связь между заработком домохозяйства и просмотром ТВ взрослых американцев:

«В тех семьях, где годовой заработок не превышает 20 тысяч долларов, телевизор каждый день смотрят по 4-5 часов. Американцы, которые зарабатывают свыше 90 тысяч долларов, ограничиваются 2,5 часами», — идет речь в исследовании западных аналитиков. Таким образом, ученые пришли к выводу, что телевидение – это не для бедных.

«Надо полагать, что этот тренд сохранится, даже если само телевидение будет вытеснено любым другим вещательным каналом. Представленные измерения показали разницу между маловостребованными и полностью занятыми членами общества», - подчеркивается в сообщении.