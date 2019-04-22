Все рубрики раздела
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
Как не располнеть во время Пасхи
Какие ошибки заставляют нас переедать.
Часто у нас вместо праздника души получается праздник живота. Неудивительно, что один из часто задаваемых мне вопросов звучит так: что делать на праздники, чтобы не поправиться? Возможно ли это?
Давайте помнить, ради чего мы ждем праздники. Ради общения, положительных эмоций, встреч с друзьями, которых давно не видели, смены обстановки… одним словом, мы ждем праздника души, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Случай из практики
Некоторые девушки, с которыми я работала, даже умудрялись худеть во время праздников. Обычно я говорю, что наша задача на праздниках – удержать достигнутый вес, это уже победа. Но был у меня случай, когда женщина за новогодние праздники похудела на 2 кг. Естественно, когда увидели результат, все в группе стали ее спрашивать: «Как? У вас что, не было застолья? Ты ничего не ела? Что ты делала за новогодним столом?» Ответ был очень простой: «И стол был, и ела, все как у людей, но я строго выполняла все рекомендации». Все притихли, потому как рекомендации перед праздником все получали одинаковые. К чему я это рассказываю? К тому, что знать и делать – это разные вещи.
Первая и самая распространенная ошибка – это подходить к праздничному столу голодным
Мы ведь можем не есть целый день перед застольем. Во-первых, экономия калорий, во-вторых, кажется, что и платье посвободней сидит. Еще у нас же принято в гости голодными приходить, а то хозяйка обидится, если все, что наготовила, не съедят. И получается в результате, что, садясь к столу, мы так хотим есть, что едим уже все подряд, быстро и в большом количестве наедаемся закусок. Наесться можно так, что уже нет настроения двигаться, некоторые расстегивают пуговицу на брюках, чтобы горячее поместилось. Я уже молчу про десерт. Но от него мы тоже отказываться не собираемся («Я же целый день ничего не ела!»). Ни в коем случае не ходим голодными в гости! Еда в течение дня должна быть в обычном режиме, только постарайся есть более легкую пищу: например, гречку, томатный сок, овощные салаты с оливковым маслом, фрукты и все небольшими порциями Помни, что ощущение сытости дают белок и клетчатка. Последний перекус – за 2–3 часа до застолья. За 20 минут до еды – стакан воды. Таким образом, не чувствуя голода, за праздничным столом ты сможешь подходить к еде осознанно и выбирать действительно то, что хочешь попробовать. И подумай, что если ты хочешь попробовать, например, какой-то салат, то это не значит, что его нужно съесть полтарелки. Попробовать – это попробовать.
Питьевой режим
В такой день очень важно не забыть о воде. Вода нас спасет. За день нужно выпить твою обычную норму воды до застолья. А во время застолья нужно выпить еще 500–700 мл. Не пей за столом соки, газировку, компоты. Пей чистую воду. Сейчас это уже модно, и чаще всего на столах воды достаточно.
Алкоголь
Лучше пить красное сухое вино. В ограниченном, естественно, количестве. Помни, что крепкие напитки намного калорийнее. Учти, что, опьянев, мы теряем контроль не только над собой, но и над тем, что едим. Это как в анекдоте: «Если ты боишься поправиться за праздничным столом, то выпей водки, и перестанешь бояться».
Зелень и овощи
Обрати внимание на зелень на столе. Чем больше ты съешь зеленых листьев, тем лучше. За столом в первую очередь ищи овощные салаты без майонеза, зелень, овощи. Закусывай все не хлебом, как мы привыкли, а петрушкой, укропом, листьями салата, рукколой и т.д. Это клетчатка, которая добавит чувства сытости, как губка впитает в себя лишний жир и будет способствовать очистке желудочно-кишечного тракта.
Горячие блюда и десерт
Среди горячих блюд предпочтительней запеченные или тушеные, а не жареные. И если все-таки не можешь отказаться от десерта, то выбери наиболее легкий, и кусочек возьми поменьше. И желательно перед десертом сделать перерыв – как можно побольше и поактивнее. Когда съедается больше всего оливье на Новый год? Правильно, 1 января утром. Это я к чему? К тому, что после праздника мы не доедаем все, что не доели вчера, а придерживаемся своего обычного режима питания. Лучше, если пища в этот день будет легкой.
Три магические фразы в праздничный день: «Я сыта», «Я пью много воды», «Я ем много зелени» Читай также: Топ-7 ошибок при похудении. Советы диетолога Командировки, сезон шашлыков, отпуск типа «все включено» (все, кто следит за своей фигурой, боятся этого), походы в кафе и рестораны, посиделки с подружками… От всего этого можно не отказываться, даже когда ты худеешь. Ну а если все-таки наберешь пару кило, обращайся. Помогу сбросить. И закончу, наверное, тем, с чего начала. Пусть праздники в первую очередь будут праздниками души, а не живота!
Теги: Донбасс, здоровье, праздник, советы, Пасха
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Украину атакуют дожди: каким регионам сегодня не повезет16:04
- Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"15:55
- У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады 15:45
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов15:16
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание14:31
- Прогноз погоды: Синоптики предупредили о заморозках до -3°14:15
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда