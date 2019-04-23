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Дамы этих знаков Зодиака слепят Супергероя из любого неудачника
Не даром говорят в народе, что за каждым великим мужчиной всегда стоит женщина.
Ведь именно женщины умеют вдохновлять сильных мира сего на великие дела и свершения. А дамы, рождены под этими знаками зодиака знают, на какие «рычаги» нажать, чтобы из неудачника своего избранника превратить в настоящего мужчину, пишет from-ua
Близнецы
Близнецы всегда уверенны в себе. Помимо этого, женщины этого знака умеют вдохновлять и окружающих на смелые поступки. Своего же мужчину эта дама будет поддерживать во всех начинаниях. Так что избранник женщины знака Близнецов достаточно быстро отращивает за своей спиной крылья и становится уверенным в себе. Кроме того, Близнецы всегда готовы дать дельный совет своему мужчине.
Лев
Достаточно сильные женщины. Поэтому рядом с такой дамой слабакам не место. Мужчина должен соответствовать королевским амбициям Львицы. А если партнёр женщины этого знака так сказать немного не дотягивает до нужного идеала, то Львица легко слепит из неудачника настоящего супергероя. Львица знает как пробудить в мужчине самые лучшие качества. Так что рядом с этой дамой любой обречен стать не королем.
Козерог
Для Козерожек комфорт занимает первое место в жизни. У этой дамы дома всегда должна быть полная чаша. И ради этого она готова пойти практически на всё. Козерожка вполне может выбрать себе в партнеры далеко не самого пустошного партнёра, однако с потенциалом. Буквально за короткое время она легко слепит из неудачника настоящего мужчину. Правда далеко не каждый мужчина сможет вынести эту трансформацию.
Рыбы
Кто бы мог подумать, что сила Рыбок заключена в их слабости. Рыка обычно хлопает своими ресницами и смотрит на своего партнёра с неподдельным воздыханием. Ну конечно же её избранник самый-самый. Такая преданность очень мотивирует. Мужчина рядом с такой женщиной всегда стремиться стать лучше. Ведь нужно защищать этот «нежный цветок». А если дела не задались, женщина-Рыбы всегда готова поддержать избранника и даст силы вновь двигаться дальше.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, мужчины, женщины
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