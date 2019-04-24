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Названы продукты, от которых стареет организм
Употребление такой пищи может повлиять на внешний вид.
Активное употребление этих продуктов отрицательно влияет на производство белков и гормонов, а также провоцирует воспалительные процессы – все это ускоряет внешнее старение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
Сахар
По словам одного из зарубежных специалистов, доктора Тревор Кейтс, сахар ускоряет старение кожи, способствуя разрушению коллагена – белка, обеспечивающего коже ровность, гладкость и упругость. Помимо коллагена, сахар может разрушительно действовать и на волокна эластина, в результате чего кожа становится вялой, безжизненной, склонной к птозу.
Следует знать, что возрастом образование коллагена и эластина естественным образом понижается, и съедаемый в большом количестве сахар лишь ускоряет этот процесс.
Кофеин
Возможно, кофе и бодрит, но он же способствует образованию лишних морщин. Как отмечает эксперт Мелисса Лорк, кофеин содействует высвобождению кортизола - гормона стресса, повышенная концентрация которого может провоцировать развитие воспалительных процессов, ускоряющих старение внешности.
Алкоголь
Его употребление может стать причиной ранних морщин, поскольку спиртное вызывает обезвоживание, делающее кожу сухой и тусклой, склонной к высыпаниям. Диетолог и автор книг о правильном питании Кара Лидон добавляет, что алкоголь также вызывает нарушения циклов сна, не давая организму полноценно отдыхать – на внешности это может сказаться только однозначно плохо.
Соль
Эксперты считают, что употребление соли в количестве, превышающем 2 300 мг в день, может вызывать отечность. Самым рьяным любителям соленых закусок, по их словам, грозят воспалительные кожные процессы и экземы.
Обгоревшие кусочки пищи
Очищаете ли вы шашлык от черных обгорелых кусочков, когда едите? Специалисты предостерегают о том, что употребление в пищу подгорелых фрагментов еды способствует воспалительным процессам и повреждению коллагена, с которыми связано ускоренное старение кожи.
Они советуют тщательно очищать пищу от таких «угольков».
Теги: Донбасс, продукты, старение
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