Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках

24.04.2019 10:00

Какие очки не утомляют глаз.



Офтальмологи предпочитают солнцезащитным очкам с линзами коричневого и серого цвета. Об этом рассказал заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Сергей Рыков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.



"Солнцезащитные очки ни в коем случае не должны быть синего фильтра, это может быть желтый, зеленый. Офтальмологи отдают предпочтение коричневому и серому цвету, ведь они не утомляют глаз", - сказал Рыков.



По его словам, самое необходимое пользоваться солнцезащитными очками зимой, когда выпал снег. Белый цвет поблескивает и отдает синим оттенком, и именно он является токсичным для сетчатки.



"Глаз очень быстро устает, поэтому стоит обязательно пользоваться солнцезащитными очками", - отметил Рыков.



Однако, он отметил, что летом, когда зеленая пора, июнь-июль, также важно пользоваться солнцезащитными очками.



"Особенно, когда солнце в зените, если это не вечер и не сумерки. Ведь ультрафиолет с 11:00 до 16:00 и солнечные излучения опасны для глаза. И в первую очередь, это повреждается не сетчатка, а роговица, которая пересыхает, появляется синдром сухого глаза, синдром красного глаза, и поэтому все начинают жаловаться, что у них красные сосуды, потому что они повреждены ультрафиолетом и происходит воспалительный процесс", - рассказал Рыков.