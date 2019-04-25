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Четверть медиков страдают от расстройства психики
Британские учёные заявили, что четверть медицинских работников страдают от проблем с психическим здоровьем. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Для установления данного факта специалисты провели опрос. Участие в нём приняли 4,3 тысячи медицинских работников. Согласно полученным результатам исследования, 27% респондентов имеют диагноз, который указывает на их психические отклонения. Кроме того, 40% врачей часто переживают длительное эмоциональное и психологическое напряжение. Это негативно сказывается на общем состоянии здоровья медиков. В частности, у них развивается депрессия и постоянное чувство тревожности. При этом представительницы прекрасной половины человечества сталкивают с такого рода проблемами гораздо чаще, чем мужчины.
К тому же, учёные акцентировали внимание на том, что сотрудникам медицинских учреждений часто приходится работать сверх нормы. Так, работая больше 51 часа в неделю, врачи рискуют столкнуться с эмоциональными проблемами. Данная тенденция набирает обороты с каждым днём. Следовательно, учёные начали бить тревогу. По их словам, в системе государственного здравоохранения Великобритании развивается очень тревожный кризис с психологическим здоровьем врачей.
Теги: Донбасс, психика, медики
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