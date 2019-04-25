Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать

25.04.2019 11:40

На 25 апреля 2019 года выпадает Чистый четверг. В этот день в доме все должно быть убрано и свежо, а домочадцы — омыты до рассвета.

Чего нельзя делать в Чистый четверг:

Нельзя одалживать деньги или продавать любые вещи из дома

Запрещено ругаться с домочадцами

В этот день почти ничего не едят и не пьют — допускаются только хлеб, сырые овощи, фрукты, сухофрукты, мед и орехи.

По правилам, в Чистый четверг уборка должна быть очень тщательной. Тогда можно найти давно пропавшую вещь.

Источник : https://donpress.com