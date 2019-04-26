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Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
Скоро – финальный месяц весны, и он даст очень многое нескольким зодиакам. Кто-то это поистине заслужил, а кому-то просто улыбнется удача. Впрочем, какая разница, если май станет своеобразным подведением итогов зимы и весны – каждому воздастся по заслугам, пишет kyblife.
Но не обойдется и без тех, кому будет везти во многом, а еще лучше – в том, что вам сейчас важнее всего в жизни. А это – целая половина зодиакального круга, шесть знаков, которые получат истинные подарки небес.
Водолеи
Для одних начало года стало подарком небес, а для других – настоящим кошмаром. Если вы их последних, то можете возлагать большие надежды на май, он точно будет для вас потрясающе удачным месяцем, который может подарить счастье во всем – от результатов в работе до личной жизни.
В мае повышаются ваши шансы не просто устроить личную жизнь, а встретить свою судьбу, вторую половину, человека, с которым жизнь станет совсем другой, полной красок и радостей. Пожалуй, для многих это станет самым большим подарком.
Стрельцы
Вы – человек, у которого все самое плохое в жизни заканчивается четко к майским праздникам. Вся путаница в жизни, негатив, проблемы – все это пойдет на спад и само собой разрешится, но самое главное – вы словно возродитесь изнутри. Как бы не грызли вас проблемы, вы сможете быстро отойти от любых переживаний. А все потому, что впереди – совершенно новое время.
Май приносит вам определенность в деньгах и совершенно невероятные коллизии в любви. Ведь отношения без эмоций и страстей вам быстро наскучат, а сейчас – этого будет в избытке.
Львы
У вас же самым прекрасным временем станет конец мая, когда жизнь окончательно встанет на нужные рельсы, а вы получаете результаты от всех своих трудов. Май – это золотой месяц для вас, полный подарков не только от жизни, но и от дорогих вам людей, хороших новостей, денег, наладившихся дел и отсутствия тревоги.
Однако не думайте, что это всего лишь один такой месяц для вас в этом году. Вперед – времена еще лучше. Поэтому, если все не сложилось идеально сейчас, не думайте, что это все. Впереди еще более волшебный август и вся осень.
Тельцы
Месяц стабильности и ровного роста и развития во всем, что могло быть вам важно и интересно. Вы просто беретесь за что-то – и это у вас получается, сразу и без каких-то проблем. Никто вам не мешает, ничто в жизни не складывается так, чтобы вы тратили больше времени, чем запланировали.
При этом, май – это время легкости, когда даже самые сложные задачи решаются очень быстро. Он порадует не только тех, кто много и упорно работает, но и тех, кто живет в «дне сурка» и мечтает о разнообразии.
Рыбы
Вам этот месяц подарит сразу два слагаемых счастья – легкие деньги и легкие возможности отдохнуть и как можно дольше ничего не делать. Для многих Рыб это будет настоящий подарок, так как обычно вам даже лень не сходит с рук. Радуйте себя и не думайте о последствиях, все складывается именно так, как и суждено.
Близнецы
Прекраснее всего будет то, что ваши внутренние проблемы и переживания рассеиваются. В личной жизни воцаряется мир, а финансовые проблемы сходят на нет. Таким будет май для вас, поэтому пользуйтесь его благодушием.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, счастье, май
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