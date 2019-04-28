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Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
Одни за свою жизнь успевают побывать там не единожды, вторые так и остаются без брачных уз. Рыбы и Тельцы очень хотят семейной жизни, но долго и нудно принимают решение о вступлении в брак.
Астрологи назвали четыре знака, которые не стремятся создать семью и у каждого из них на это есть свои причины, о которым вы узнаете прочитав эту статью, пишет brainum.
Овен. Это, пожалуй, самый сложный знак из всех имеющихся. Его представители обладают тяжелым характером, делают все так, как считают нужным, наплевав на мнение окружающих. Словом, по жизни овен делает все, что ему заблагорассудится. Никаких уступок с его стороны в брачном союзе вы не дождетесь. Даже, не надейтесь на это во сне. После заключения брачных уз Овны начинают беспокоиться о потере личной свободы и подчинению каким-то правилам. Это противоречит их жизненному принципу. Овны любят только сами себя и считают, что вселенная должны вращаться только вокруг них. Такое вам надо?
Близнецы. Представители данного знака имеют много достоинств. В частности, они коммуникабельны, что притягивает к ним других людей. Однако, не спешите вступать в брак с Близнецами. Присмотритесь внимательно и вы увидите, что если дело идет к свадьбе, то они чувствуют себя неуверенно, и ведут себя нерешительно. Зато при случайных знакомствах Близнецы чувствуют себя профессионально. Они не беспокоятся за принятие серьезных решений потому, что относятся к случайным знакомствам поверхностно. Близнецы ощущают тревогу, когда понимают, что партнер подобрался к ним очень близко. Тогда они первыми могут разорвать отношения, ничего не объяснив своему избраннику. Нужно ли строить с этим знаком серьезные отношения?
Стрелец. Родившиеся под знаком Стрельца, прекрасно ощущают себя в полном одиночестве. Также подходит им компания друзей, где он чувствует себя « в своей тарелке». Когда речь заходит о каких-то любовных отношениях, то Стрельцы предпочитают легкие и без обязательств. Этот знак тоже боится потерять свободу и быть привязанным к кому-то. Если вы хотите серьезных отношений с представителем этого знака, которые могут перерасти в брак, то не стоит на него давить, нажимать и подталкивать. Он сам должен быть уверен в том, что вы его судьба. В противном случае Стрельцы навсегда могут исчезнуть из вашей жизни. Хватит ли у вас терпения убедить Стрельцов в том, что брак - это не так уж и страшно?
Водолей. С представителями этого знака нужно вести себя осторожно. Они не против дружбы, духовной связи с вами, но к серьезным отношениям относятся крайне осторожно. Этот знак может накручивать себя так, как это не сделают все остальные знаки. Срок вашей дружбы не сыграет роли, если Водолей заподозрит неладное. Он быстро ретируется, оставив вас в догадках, почему так все вышло. Главное в отношениях с представителями данного знака - это не давать им управлять отношениями, иначе они зайдут в тупик. Берите все в свои руки, но все шаги хорошо обдумывайте. Небольшие шансы на брак с Водолеями у вас есть только в том случае, если вы правильно сумеете расставить акценты в ваших отношениях.
Теги: Донбасс, семья, брак, знаки Зодиака
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- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха 21:31
- Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"21:09
- Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо20:43
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