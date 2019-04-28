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«Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины
Последствия принятого в Кремле решения о начале массовой раздаче паспортов России гражданам Украины в первую очередь будут весьма плачевными в первую очередь для режима Владимира Путина. Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице написал пропагандист Эль Мюрид, поддержавший аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Он напомнил о жесткой реакции на этот наглый шаг со стороны новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что для украинцев российский паспорт - сомнительное приобретение.
«Дал понять, что Россия с ее тоталитарным строем и вечно молодым и «сказочным» президентом может быть интересна достаточно малой части населения Украины», - отметил Мюрид и добавил, что это заявление справедливо. «Украинцы живут в немного ином укладе, тоталитарный полуфашизм современной России - это не те условия, к которым они привыкли», - заверил блогер.
Мюрид считает, что массовый переезд в Россию украинцев закончится плачевно. «Активная раздача гражданства может существенно поменять политический климат в России, который с трудом удается удерживать вполне масштабными, хотя и довольно хаотическими, репрессиями», - написал блогер.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, катастрофа, паспорт
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