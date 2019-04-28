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Названы продукты, помогающие избежать переедания
При склонности к лишнему весу и чрезмерному аппетиту специалисты рекомендуют использовать при приготовлении блюд красный перец, сообщает Хроника.инфо.
Главное правило всех желающих похудеть – не допускать голода, в ином случае есть риск съесть намного больше, чем на самом деле нужно организму.
Фрукты быстро дают ощущение сытости, благодаря высокому содержанию в них воды и клетчатки. Но стоит помнить, что во многих фруктах много сахара, потому выбирать лучше, к примеру, яблоки или груши.
К тому же, после их употребления начинается выработка специального гормона, который сигнализирует мозгу о полном насыщении организма.
Аналогичным эффектом обладает и острый красный перец. Если посыпать им блюдо, насыщение наступит намного быстрее. Для контроля аппетита стоит также отдавать предпочтение зеленому чаю, а не другим напиткам. К тому же, этот напиток ускоряет метаболизм и сжигание лишних калорий.
Притупляют аппетит также цитрусовые фрукты, особенно лимон. Он содержит ценнейшую клетчатку – пектин, который поглощает жир, который поступает с пищей, и замедляет процессы пищеварения. Ну а лимонная кислота замедляют всасывание сахара после поглощения пищи, благодаря чему мы долго чувствуем себя сытыми.
Теги: Донбасс, переедание, диета, продукты
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- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
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