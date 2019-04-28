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Пророчество Майя о конце света уже сбылось

28.04.2019 15:27
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Пророчество Майя о конце света уже сбылось

Как известно, 7 лет назад Земля должна была столкнуться с таинственной планетой под названием Нибиру
Конспирологи связывали это с древним календарем племени Майя, в котором летоисчисление заканчивалось в 2012 году. В качестве доказательства приводили свидетельства древнего народа о Нибиру, загадочной планете, которая оборачивается вокруг Солнца каждые 3600 лет, сообщает «Знай.юа».
Считалось, что открытая в 2010 году комета Еленина и есть Нибиру. Космическое тело стремительно приближалось к Земле, но пророчество не сбылось. Комета приблизилась к нашей планете на расстояние в 34.9 миллионов километров. Летом 2011 года ее ядро разрушилось, поэтому столкновения не произошло.
В середине 1980-х годов ученые снова вернулись к проработке теории струн. Это революционное направление, способное привести современную науку к единому объяснению всех физических процессов, так называемой теории всего. Теория гласит, что весь наш мир – это голограмма событий, которые происходят в плоском космосе.
Резонирующие струны хранят весь мир в виде вибраций – они и занимаются его преобразованием. Это говорит о том, что человечество может быть связано с 9 измерениями. Наука приблизилась к математическому объяснению данного принципа. Но основа человеческого понимания пока не позволяет осознать новые соотношения времени и пространства.
Это может объяснить столкновение с Нибиру, которое так и не произошло. Конспирологи убеждены, что Майя были правы, и столкновение произошло, но в другом измерении. Разрушение кометы Еленина – это лишь отзвук событий, которые уже произошли.
До понимания этих событий еще достаточно далеко в силу ограниченности понимания мироздания, которое заключено в 3 измерениях. Конспирологи убеждены, что человечество увидит множество своих отражений, когда наука заглянет за границы Вселенной. В одном из таких отражений Земля уже уничтожена, а в параллельной Вселенной она столкнулась с Нибиру.



Теги: Донбасс, Земля, столкновение, конец света
 
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