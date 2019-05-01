Все рубрики раздела
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать
Медики описали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать об онкозаболеваниях и которые лучше обсудить с врачом. from-uaсобрал информацию об этих тревожных признаках возможной болезни,. Отмечается, что раннее выявление онкологических заболеваний значительно повышает шансы на их успешное излечение.
В частности, рекомендуется обратить внимание на постоянное чувство усталости. В числе причин могут оказаться, например, рак толстой кишки или лейкемия. Онкозаболевания могут привести к резкой и необъяснимой потере веса. Должна настораживать и постоянная боль, которая не проходит, даже несмотря на лечение. Болевые ощущения могут указывать на опухоль головного мозга, прямой кишки, яичника или рака толстой кишки.
Обнаруженные на теле уплотнения - тоже тревожный симптом. Регулярная и беспричинная на первый взгляд высокая температура - еще один опасный признак, поскольку рак воздействует на иммунную систему. Такой симптом проявляется на поздних стадиях болезни, но может свидетельствовать и о ранней стадии рака крови.
На рак кожи могут указать любые необычные и новые веснушки, родинки или бородавки. Поводом для тревоги являются изменение их размера и цвета, а также покраснения и кровотечения на коже. Следует обратиться к врачу и при наличии постоянного кашля, особенно если он отдается болезненными ощущениями в груди, спине или в области плеч. Частые походы в туалет, диарея, запор, а также боль и кровь при мочеиспускании тоже могут быть признаками раковых заболеваний.
Необъяснимое кровотечения, например, кашель с кровью - еще один тревожный симптом. А трудности при приеме пищи могут свидетельствовать о раке желудка, пищевода или горла. Есть и другие признаки возможного онкологического заболевания. Например, опухшие ноги или общие изменения в самочувствии или в том, как выглядит тело. В любом случае специалисты рекомендуют людям в возрасте более 30-40 лет проходить онкоисследование раз в год или хотя бы в два года.
Теги: Донбасс, онкология, симптом
- В США из-за тяжелой болезни скончался сенатор Джон Маккейн
- Жанна Фриске не может ходить: за ней ухаживают близкие люди (ВИДЕО)
- В США умер один из пионеров рок-н-ролла (ВИДЕО)
- Санкции против России: в силу вступили новые ограничения
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать
- США передают Украине ракеты и пусковые установки для обороны Донбасса
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы18:10
- Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске17:26
- В Мариуполе взорвался жилой дом16:19
- Волонтеры раскрыли подробности о новейшем оружии войск Путина на Донбассе15:19
- В России хотят обеспечить 86% паспортизации ОРДЛО14:00
- Террористы на Донбассе испытывают новое орбитальное оружие: опубликованы неопровержимые доказательства13:48
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы20:57
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента19:28
- Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев19:03
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы18:10
- Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины17:45
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе19:05
- В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит18:40
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- В мае украинцев накроет адская жара
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии