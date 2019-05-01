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Названы три самых неряшливых знака Зодиака
Небесные светила разделили людей на 12 знаков Зодиака и беспощадно влияют не только на многочисленные сферы их бренной жизни, но и на характер и склонности человека. Формально можно разделить людей на аккуратных и неряшливых. При поверхностном знакомстве трудно вычислить чистюля перед вами или грязнуля. Модная одежда, стильная прическа, вкусный парфюм – все это отличная маскировка для неряхи. Тут нам на помощь и приходят астрологи zen.yandex.ru. Они вычислили 3 самых неряшливых знака Зодиака.
Рыбы
Хоть Рыбы ни за что не согласятся с такой постановкой вещей, но они настоящие неряхи. Даже большая любовь к чистоте не заставит их поддерживать порядок в доме, своевременно мыть посуду, вытирать пыль и избавляться от мусора.
У Рыб круглосуточно будет обстоятельная причина, чтобы застопорить или оттянуть уборку на потом. Это может быть интересная книга, телефонный звонок или любимый сериал. Но периодически Рыбы собирают всю волю в кулак и делают генеральную уборку. Для этого нужен весомый повод, такой, как приход гостей, Новый год или собственный день рождения.
Водолей
Неряшливость Водолея сформировалась в первую очередь из-за того, что он категорически не любит убирать за собой. Масштабы хаоса в его жилище удивят многих. Это незаконченный годами ремонт, ломаная мебель, сваленная в кучу одежда и брошенная грязная посуда. Этот беспорядок даже распространяется на рабочее место типичного Водолея: вечный ворох бумаг и пара грязных кружек на столе. При этом как работник, Водолей всегда организован и исполнителен.
Зато представители этого знака Зодиака постоянно заботятся о здоровом питании. Регулярные пешие прогулки и вкусная еда вместо нудной приборки – любимый досуг Водолея.
Козерог
Эгоцентричный Козерог весьма ленив. Ему проще заставить прибираться своих близких, чем лично наводить чистоту. Даже в платяных и кухонных шкафах у нехозяйственного Козерога царит бедлам, хотя сам он прекрасно везде ориентируется. Этот неряшливый знак даже личные документы не содержит в должном порядке.
Организовать Козерога на генеральную уборку практически невозможно, ему комфортно в бардаке. Но перед приходом родственников он всенепременно рассует по углам одежду и наведет чистоту.
Теги: Донбасс, уборка, знаки Зодиака, чистота
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