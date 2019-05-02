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День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой
Матрона Московская - одна из самых почитаемых святых в православном мире. Она всегда помогала верующим, наставляла на путь истинный и исцеляла от болезней. Помолившись ей 2 мая, можно изменить жизнь в лучшую сторону, пишут Подробности.
Матрона Московская играет важную роль в православии. Каждый год многие люди приезжают на место ее захоронения, чтобы помолиться, оставить записку с пожеланиями и взять часть земли с собой, чтобы хранить ее в доме как оберег от бед и невзгод. В 2019 году день памяти святой выпадает на 2 мая. В этот день любая искренняя молитва обретает особую силу и смысл.
История жизни святой Матроны
Матрона родилась ослепшей. Ее родители приняли решение отдать девочку в приют. Но этого не случилось, так как накануне матери Матроны приснился сон, где голубка исцеляет сотни людей от различных болезней. Впоследствии она не раз благодарила Господа за то, что Он не дал ей совершить самую непростительную ошибку. Матрона прославила семью и принесла ей огромный почет и уважение, исцеляя людей и помогая каждому добрым и верным советом.
С самого детства она лечила больных при помощи православных молитв. Кроме дара исцелять, Матрона обладала даром ясновидения и предсказывала многие беды, которые благодаря этому люди обходили стороной. Она давала совет каждому, кто в этом нуждался, находила ответы на сложные вопросы, которые впоследствии меняли судьбы людей к лучшему. Святая знала дату собственной смерти и не страшилась отойти в мир иной, ведь ее вера была крепка, и она знала, что встретится после смерти с Господом, который всегда поддерживал ее и наградил особенным даром.
Бытует легенда, что каждый человек, который посетит место захоронения святой и помолится на ее могиле, после смерти будет сопровожден самой Матроной на Небеса к Господу.
Что нельзя просить у святой Матроны
Нельзя обращаться к святой, имея за душой хоть какой-то "камень". Если ваши помыслы не чисты, и просьба ваша несет за собой принесение кому-то вреда или нотки мстительности, если вами движет зависть и негатив, не гневите старицу. Впрочем, гнев для Матроны не был характерен, но если использовать ее силу в неблагих целях, можно получить очень острую, болезненную или даже трагическую расплату за это.
Не стоит просить Матрону о разрешении ваших личных проблем - в том случае, если это может принести ухудшение чьего-то положения. Пример: нельзя просить о материальном достатке, если он может наступить вследствие чьего-то разорения, ухудшения положения, иных материальных неприятностей.
Нельзя просить святую о разрешении личных дел, если это разрешение влечет за собой причинение кому-либо вреда.
Нельзя пытаться обманывать святую, выдавая желаемое за действительное, о чем-то умалчивая.
Священнослужители настоятельно рекомендуют, даже если просьба ваша чиста и никому не принесет вреда, прежде чем обратиться к Матроне, подумайте еще раз - точно ли исполнение вашей просьбы никому не навредит. Нужно помнить, что тот, в чьем сердце живет добро, всегда получает вознаграждение, а вот человек со злым умыслом рано или поздно получает за это расплату.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, молитва, святая
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