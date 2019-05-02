Как спастись от укусов комаров: народные средства

02.05.2019 09:00

Что делать, если пользоваться «химией» не хочется.



Самые эффективные - это репелленты на основе перметринов, химических веществ, убивающих насекомых. Есть аэрозоли с отпугивающими средствами, которые наносятся на кожу, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrainianwall.com.



Что делать, если пользоваться «химией» не хочется? Можно попробовать народные средства. Среди них есть немало необычных. Вреда от них нет, поэтому каждый может испытать на себе и применять, если что-то понравится.



Ароматические масла. Считается, что комаров отпугивают эфирные масла кедра, гвоздики, базилика, эвкалипта, аниса, розмарина, календулы, шалфея. Можно смазать маслом кожу, капнуть в костёр, камин или смочить кусочек ватки и положить на подоконник.



Ванильная вода. Маленький пакетик ванилина рекомендуется насыпать в бутылочку из-под воды ёмкостью 0,3 литра, налить до половины тёплую воду, хорошо размешать и через 15 минут нанести раствор на кожу. Такой способ хорошо применять для детей. Через 2-3 дня советуют готовить свежую ванильную воду. В других рецептах рекомендуют делать более концентрированный раствор - пару пакетиков на четверть стакана воды.



Лук и чеснок. Комары выбирают человека в жертвы, идентифицируя его по излучаемому теплу, а также по запаху. Учёные выяснили, что насекомые улавливают шлейф углекислого газа, который выделяет человек при дыхании, на расстоянии до 50 метров и направляются точно в сторону его источника. Кроме того, унюхать жертву комары могут по молочной кислоте, которая содержится в поте. Поэтому чем больше человек потеет, например, во время физической нагрузки, тем больше кровососов к себе притянет. Известно, что запах пота меняется, если человек ест лук и чеснок. Так что можно попробовать отпугнуть комаров и таким нестандартным способом.



Шишки и можжевельник. Чтобы отпугнуть комаров на природе, можно бросить в костёр еловые или сосновые шишки, ветки можжевельника. Утверждают, что дым от них комарам противен.



Цветы. Есть данные, что комаров отпугивают некоторые растения, например, герань, базилик, мята, лимонная трава (лимонное сорго). Так что можно развести на подоконнике мини-огород. И польза, и от комаров защита. Ещё говорят, что комары не любят запах сирени, черёмухи, бархатцев. Так что можно поставить букетики в вазу. Или даже повесить сушёные веточки этих растений.