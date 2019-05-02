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Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики
02.05.2019 16:45
Прием антибиотиков возможен только по показаниям - при наличии бактериальной инфекции, которая подтверждена лабораторно.
Как принимать антибиотики
1. Нужно провести микробиологическое исследование крови, мочи, мокроты и.т.д., с определением чувствительности к антибиотикам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Но, учитывая то, что это не быстрое обследование (от 3 до 7 дней), препараты назначаются эмпирически, то есть препараты широкого действия, на основании знаний клинической картины, основных возбудителей и резистентности в регионе.
2. Эффективное лечение или нет, становится известно в течение первых 48-72 часов - должно происходить общее улучшение состояния, снижение температуры и улучшение лабораторных показателей.
Теги: Донбасс, здоровье, антибиотик, медицина
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