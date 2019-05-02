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Популярные мифы о здоровом сне
Выспаться за пять часов невозможно, за храпом скрываются серьезные нарушения здоровья, а алкоголь не способствует быстрому засыпанию – международная команда специалистов опровергла три мифа о здоровом сне.
Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученые провели масштабное исследование, изучив и обработав данные множества научных работ по данной теме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Выяснилось, что главный миф – утверждение о том, что можно выспаться за 5 часов. По словам специалистов, люди, утверждающие, что они спят по 5 часов и прекрасно себя чувствуют, на самом деле сильно портят свое здоровье. Организму необходимо минимум 7-8 часов сна, чтобы восстановить силы. Кроме того, привычка спать 30 минут в течение дня тоже не работает.
На втором месте – миф о том, что храп - это нормально. Врачи отмечают, что достаточно часто эта проблема скрывает за собой серьезные нарушения здоровья.
На третьем месте по популярности, миф о том, что после принятия алкоголя легче заснуть. Ученые утверждают, что алкогольные напитки, на самом деле, приводят к противоположным результатам и погрузиться в глубокий спокойный сон в состоянии опьянения намного сложнее.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, миф
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