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Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость
Потоотделение присуще каждому человеку.
Ведь этот процесс необходим для регулирования температуры тела и предотвращения перегрева организма. Регулируя количество жидкости в клетках, таким образом организм контролирует кислотно-щелочной баланс, а также с помощью пота выводятся токсины и шлаки. В норме такое состояние не причиняет дискомфорт человеку. Но если в организме происходит нарушение каких либо систем, потоотделение резко увеличивается, вызывая у человека не приятные ощущения. Состояние повышенной потливости называется гипергидроз. Рассмотрим некоторые заболевания, которые сопровождаются гипергидрозом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на planet-today.ru.
1. Гипотериоз
При возникновении этой патологии происходит сбой в работе щитовидной железы -снижается количество тиреоидных гормонов. Проявляется это повышенной потливостью ночью, слабостью и другими симптомами. Обращение к врачу поможет откорректировать лечение, или назначить дополнительные обследования.
2. Менопауза у женщин
Гипергидроз - самый частый спутник женщин после 45 лет. Происходит это по причине снижения уровня эстрогена в крови. Женщины называют такие состояния "приливами", при которых происходит ощущение "пожара" внутри. По данным гинеколога из Америки Хизера Керри, данному симптому подвержены 85% женщин климактерического периода. Отягощающими факторами, которые вызывают повышенное потоотделение, являются избыточная масса тела, алкоголь и курение.
3. Снижение уровня тестостерона у мужчин
Как правило, первые проявления начинают появляться у мужчин в 40 лет. У мужчин появляется обильное потоотделение, тахикардия, снижение веса, нарушение потенции и мочеиспускания. Медики советуют тем, кто столкнулся с такими ощущениями незамедлительно обратиться к врачу, чтобы предупредить в дальнейшем такие осложнения, как диабет, артрит, нарушение мозгового кровообращения и некоторые нервные расстройства.
4. Сахарный диабет
Повышенная потливость при сахарном диабете сигнализирует о резком снижении уровня глюкозы в крови. При этом пот имеет запах аммиака. В этом случае потливость чаще всего сопровождается слабостью, тремором. После употребления сладкого - симптомы проходят.
Что бы избавиться от повышенной потливости,конечно, если нет конкретного заболевания, можно пройти следующие процедуры:
Процедура ионофореза - применение невысокого разряда тока. Чаще применяется при потливости рук и стоп.
Ботокс. При помощи инъекций можно притормозить потоотделение.
При липосакции подмышечных впадин, у пациента удаляются подмышечные нервные окончания, происходит разрушение работы потовых желез.
Для устранения повышенной потливости, конечно необходимо прежде всего выявить причину, и пройти курс лечения. Дополнительно можно воспользоваться специальными дезодорантами содержащие повышенное количество алюминия. Следует помнить, что у некоторых людей может возникнуть раздражение кожи.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, пот
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