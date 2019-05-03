Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая

03.05.2019 08:56

Не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день – 3 мая вы едва ли будете объективны, и выяснения отношений могут закончиться плачевно для обоих, пишет from-ua.

Овен

3 мая вы с удивлением для себя обнаружите, что то, что казалось вам естественным и привычным в ваших отношениях с вашим любимым человеком, теперь стало для вас диким, волшебным или совершенно не правильным. А значит, либо надо это всеми силами сохранять, либо поскорее от этого избавляться…

Телец

3 мая ваш давний конфликт с вашим любимым человеком подойдет к концу. Причём сам по себе, без каких бы то ни было выяснений отношений. Вы просто решите простить ему старые прегрешения, а он – забыть старые же обиды. И всё снова станет хорошо, просто и правильно…

Близнецы

3 мая вы будете трудиться не покладая рук. Вы уйдёте в работу с головой, и вашей половинке весьма проблематично будет обратить на себя ваше внимание. Поэтому когда вы выйдете из погружения, можете обнаружить вашего любимого человека обиженно сидящим в углу. Не самое приятное зрелище.

Рак

В этот день вашему любимому человеку захочется немного побыть одному. Уважайте это его решение, оно не так часто у него появляется. Главное, чтобы он знал: мысленно вы всегда рядом и в случае надобности всегда сможете прийти на помощь. А вот физическое присутствие вовсе не обязательно.

Лев

3 мая события в вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой. От вас потребуется моментальная реакция и чрезвычайная гибкость действий, иначе вы рискуете не угнаться за стремительным бегом событий и упустить уникальный шанс, который подарит вам судьба.

Дева

Постарайтесь сегодня доказать вашему любимому человеку, что он самый замечательный в мире и лучше, чем он, просто не бывает. В этом деле даже не очень страшно перегнуть палку: в борьбе с комплексами неполноценности близкого вам человека все средства хороши.

Весы

В этот день вам непросто будет сохранить спокойствие и терпение рядом с вашим любимым человеком. Однако у вас всё же это получится, пусть даже и не идеальным образом, за что он будет вам благодарен в течение довольно длительного периода времени. Так что игра определённо будет стоить свеч.

Скорпион

3 мая вашему любимому человеку потребуется максимум внимания, чтобы не попасться ни на одну из ваших шуток и не попасть впросак. Поэтому если вам удастся его разыграть не раз и не два, не стоит очень собой гордиться: будет удивительнее, если разыграть вам его не удастся.

Стрелец

Ваш любимый человек сегодня будет вести себя непредсказуемо и нетривиально. Поэтому забудьте о логике: она вам его понять не поможет. Лучше постарайтесь почувствовать себя им, встать на его место и посмотреть на мир его глазами. Это даст куда более ощутимый результат!

Козерог

Если в этот день вы почувствуете в душе холод, быстренько организуйте посиделки у камина. Огонь можно и не разводить, да же лучше от этого воздержаться, ибо романтическая обстановка спровоцирует многообещающее продолжение, а горящие дрова без присмотра оставлять опасно.

Водолей

3 мая вашему любимому человеку захочется поделиться с вами какой-то важной и интересной для него новостью, которая вам, вполне возможно, таковой не покажется. Что ж, в таком случае вам опять придется решать, сделать заинтересованный вид или честно признаться в отсутствии интереса.

Рыбы

3 мая вы можете невзначай обидеть вашего любимого человека, причем довольно серьезно. Хорошо если он вам скажет о своих негативных чувствах по отношению к вам. Гораздо хуже, если будет держать обиду в себе, переваривать и анализировать. Тогда последствия могут стать долгосрочными.